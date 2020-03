Yrittäjiä ei nyt jätetä yksin – tukiryhmä ja asiantuntijaverkosto auttavat henkilökohtaisesti

Yrittäjäyhdistysten viesti on nyt kaiken kaaoksen keskellä, että ketään ei jätetä yksin. Yrittäjät on järjestönä nyt tärkeämpi kuin koskaan.

Suomen Yrittäjät ja Savon Yrittäjät tekevät lähes 24/7 työtä sen eteen, että saataisiin tähän vallitsevaan kaaokseen sellainen selko, että yritysten olisi mahdollista selviytyä tulevista viikoista. Lähtökohta kevääseen on jo ollut heikko ilman koronakriisiä.

Ylä-Savossa on perustettu kriisin myötä tukiryhmä.

Ryhmään kuuluvat Lapinlahdelta kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 4883011, Varpaisjärven yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Markku Ukkonen, 040 7064808, Lapinlahden yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Tanskanen, 044 2371860.

Yrittäjille antaa tukea myös Savon Yrittäjien avaama Savon sissit -puhelinpalvelu. Siinä joukko kokeneita savolaisia rahoitus-, yritysneuvonta- ja lakipalvelun konkareita ja asiantuntijoita tarjoaa vapaaehtoista neuvonta-apua yrityksille koronakriisiin liittyen. Palvelu on ilmainen.

Asiantuntijat vastaavat mahdollisuuksien mukaan heti tai soittavat sinulle vapauduttuaan takaisin. Apu on puhelinneuvontaa matalalla kynnyksellä, sähköposteihin ei ruuhkan vuoksi voida vastata. Perustettuun asiantuntijaverkostoon kuuluu muun muassa varpaisjärveläinen Erkki Laitinen, 0400 278 730

Koronakriisin tukiryhmä Neuvoa ja apua yrittäjilleIisalmi 18.3.2020 – Yrittäjäyhdistysten puheenjohtajia ja Ylä-Savon OP pankkiryhmän ja Pohjois-Savon OP ryhmän yrityspuolen henkilöt tapasivat Iisalmessa. Tavoitteena on kerätä ajantasaista tietoa yhteen ja tehdä neuvontarinki alueen yrittäjille. Säästöpankki oli myös mukana kirjallisella tiedotteellaan.Ryhmä on valmiina neuvomaan Koronakriisin takia vaikeuksiin joutuneita paikallisia yrittäjiä.Ryhmän yhteystiedot ovat:Vieremä: Kunnanjohtaja Mika Suomalainen 040 7470910, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Esa Marin 0400 375014Sonkajärvi: Kunnanjohtaja Simo Mäkinen 0400 571091, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Henri Jauhiainen 050 3531897Kiuruvesi: Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka 040 6416603, Yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen 040 6303748, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Tomi Rönkkö 050 5963790Iisalmi: Elinkeinojohtaja Terho Savolainen 040 6305328, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Kari Peltola 0400 571456Lapinlahti: Kunnanjohtaja Janne Airaksinen 040 4883011, Varpaisjärven Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Markku Ukkonen 040 7064808, Lapinlahden Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Tanskanen 044 2371860Savon Yrittäjät: Toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren 0400 404346Edellä oleviin yhteystietoihin voi ottaa yhteyttä riippumatta omasta asuinpaikasta. Posted by Lapinlahden Yrittäjät on Friday, March 20, 2020

Tukiryhmä kokonaisuudessaan:

Vieremä: Kunnanjohtaja Mika Suomalainen 040 7470910, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Esa Marin 0400 375014.

Sonkajärvi: Kunnanjohtaja Simo Mäkinen 0400 571091, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Henri Jauhiainen 050 3531897.

Kiuruvesi: Kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka 040 6416603, Yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhonen 040 6303748, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Tomi Rönkkö 050 5963790.

Iisalmi: Elinkeinojohtaja Terho Savolainen 040 6305328, Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Kari Peltola 0400 571456.

Savon Yrittäjät: Toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren 0400 404346.

Asiantuntijat:

Hannu Raatikainen, 0400 272 750, Leppävirta.

Jouko Hyvönen, 044 970 8642, Kuopio.

Marja Pääkkö, Asianajotoimisto Forte, 040 591 3699 Kuopio.

Karoliina Partanen, Asianajotoimisto Forte, 050 494 3585, Kuopio.

Erkki Laitinen, 0400 278 730, Varpaisjärvi.

Jouni Ortju, 050 917 8688, Kuopio.

Kunnat ovat mukana tukemassa yrittäjiä ja useassa kunnassa on huoli yritysten pärjäämisestä.

Verottajan sivustolla on ajankohtaista tietoa verotukseen liittyvistä asioista. Yritykset voivat hakea myös

verohelpotuksia tilapäisiin maksuvaikeuksiin Vero.fi -palvelussa.