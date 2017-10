Yläsavolaista matkailua viedään kansainvälisille markkinoille

Joukko pietarilaisia matkanjärjestäjiä tulee tutustumaan alueemme matkailutarjontaan tulevana viikonloppuna 13.-16.10.2017.

Vieraat saapuvat perjantaina Lakeland Linella, Pietarin ja Järvi-Suomen väliä ajavalla suoralla pikavuorobussiyhteydellä. Kahden päivän aikana matkanjärjestäjille esitellään yläsavolaisia majoituskohteita ja aktiviteettimahdollisuuksia. Vierailun järjestää yläsavolaisten matkailutoimijoiden yhteismarkkinointiryhmä, MatkailuIiden.

Venäläisten matkailijoiden kiinnostus ulkomailla matkustamiseen on jälleen kasvussa ja tästä matkailusta tavoitellaan nyt omaa siivua. Ylä-Savo on matkailualueena pieni ja suhteellisen tuntematon. Alue pystyy kuitenkin tarjoamaan luonnon läheisyyttä, kulttuuria ja hyviä palveluja rennolla tyylillä. Venäläisille tarjoillaan savolaista wellnessiä parhaimmillaan!

Jokiniemen Matkailun yrittäjä Marita Lähdesmäki iloitsee venäläisten kiinnostuksesta Ylä-Savoa kohtaan:

” Vaikka yksittäisten omatoimimatkailijoiden määrä on lisääntynyt nopeasti, niin silti tarvitaan vielä toimistoja/matkanjärjestäjiä tiettyjen kohderyhmien tavoittamiseksi. Monen vuoden tauon jälkeen meillä on taas ammattimainen vastapeluri, jonka kautta on saatu yhteys näihin matkanjärjestäjiin. Matkanjärjestäjävierailu on alueemme aktiivisten matkailutoimijoiden yhteistyön tulos. Toivottavasti myös Ylä-Savon kunnissa huomattaisiin, että pitkäjänteinen matkailun kehittäminen vaatii meidän kaikkien yhteistyötä.”

”Tämä matka tulee nyt hyvään saumaan, kun muutoinkin olemme Pohjois-Savona aktivoitumassa Lakeland –yhteistyöhön Visit Finlandin kanssa ja katse on vahvasti Järvi-Suomen matkailun kansainvälistymisessä, etenkin Kiinan suuntaan. Matkanjärjestäjävierailu on osa yhteistä markkinointia, mutta samalla oppimisen paikka. Emme ole varmasti kaikilta osin valmiita Ylä-Savossa, eivätkä kaikki yrityksemme edes tavoittele kansainvälistymistä, mutta laadun parantaminen ja palvelujen kehittäminen on aina paikallaan. Se mikä laadullisesti palvelee kansainvälistä asiakasta, toimii myös kotimaisten asiakkaiden kanssa”, pohtii puolestaan matkailun yhteismarkkinointiryhmän Iisalmen kaupungin edustaja, Minna Maukonen.