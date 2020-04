Ylä-Savon Veturilta 30 000 euroa LC Viertäjien parkour-radalle

Ylä-Savon Veturin hallitus päätti tukea Lapinlahden parkour-ratahanketta. LC Viertäjät ry toteuttaa parkour-radan koulukeskuksen yhteyteen Lapinlahdelle.

Parkour-rata on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Hankkeella monipuolistetaan Lapinlahden liikuntamahdollisuuksia ja kehitetään lasten sekä nuorten liikunnallisuutta.

Veturi myönsi hankkeelle 30 000 euron rahoituksen. Kokonaiskustannukset ovat hieman yli 50 000 euroa.

-Veturin hallitus iloitsee erityisesti yhdistysten, yritysten ja kuntien yhteisöllisistä hankkeista, joissa on mukana kymmeniä eri toimijoita talkootyössä tai muussa roolissa. Leader-rahoituksen idea toteutuu näin erinomaisesti, kertoo Ylä-Savon Veturin hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Luomi.

– Nyt rahoitetuissa hankkeessa lapset ja nuoret saavat mielekästä tekemistä parkour-radalla Lapinlahdella.

Radan omavastuuosuutta on kerätty muun muassa kirkkokonsertilla sekä haastekampanjalla kevään aikana. Lisäksi rakentamisessa tehdään talkootyötä.

Yritys-Veturi tukee pienyrityksiä 20 000 eurolla

Ylä-Savon Veturin hallitus on huolissaan koronaepidemian vaikutuksista yritystoiminnan kehittymiseen ja säilymiseen alueella. Veturi haluaa osaltaan olla tukemassa alueen pienyritysten toimintaa ottamalla käyttöön Yritys-Veturi -rahoituksen, joka on ollut viimeksi käytössä 2018. Kyse on Ylä-Savon Veturin omasta rahoitusmuodosta, joka on Leader-rahoitusta hallinnollisesti kevyempi tukimuoto.

-Yritys-Veturilla voidaan tukea pieniä investointeja, kuten esimerkiksi etätyöskentelyyn ja työergonomiaan liittyviä kone- tai laitehankintoja sekä aineettomia investointeja, kuten ohjelmistoleasingit, kertoo Ylä-Savon Veturin toiminnanjohtaja Minna Partanen.

Myös yrityksen perustamistoimenpiteisiin, markkinointiin, koulutukseen tai tuotekehitykseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä tuetaan.

Investoinneissa tuen määrä on 35 ja kehittämistoimenpiteissä 60 prosenttia. Tuen maksimimäärä on tuhat euroa ja sitä haetaan Veturin kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 5 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille.

Hakemukset käsitellään Veturilla yhteistyössä hakijan kotikunnan yritysneuvojan kanssa. Päätöksiä tehdään kerran viikossa ja tuen maksu tapahtuu jälkikäteen. Tukea voi hakea 18. kesäkuuta saakka tai niin kauan kuin Yritys-Veturiin varattu rahoitus riittää.