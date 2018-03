Yhteisöjen yhdistys haluaa aktivoida ja innostaa toimijoita yhteistyöhön

Noora Knapp

Matin ja Liisan maisemissa on ryhmä, joka syntyi ajatusten vaihdolle. Uuden ajan kyläparlamentti, keskustelukerho, joka rupesi kokoontumaan Matin ja Liisan asemalla kahden viikon välein.

– Kylän toimijat olivat puhuneet keskenään siitä miten Lapinlahti tarvitsisi nostetta ja aktivoimista kylälle, Jenna Karppinen muistelee.

Moni tuntui kaipaavan paikkakunnalle tiiviimpää yhteishenkeä ja sitä, että olisi paikka ja aika, jolloin saapua yhteen ja vaihtaa ajatuksia.

– Tätä samaa asiaa oli pohdittu yhtä aikaa monissa eri porukoissa toisistaan tietämättä, Jaana Hämäläinen lisää.

Nyt paikallisella huoltoasemalla järjestetyt ”tiistaitapaamiset” ovat jatkuneet yli vuoden ajan. Tulevaisuudessa tapaamisia tullaan järjestämään joka toinen tiistai myös kunnantalon kahviossa.

Pitkään mukana olevia aktiiveja ovat Karppisen ja Hämäläisen lisäksi muun muassa Teuvo Tikkanen, Kirsti Tiirikainen, Aki Teräntö, Toni Rönkkö, Sari Vainikainen ja Jouni Majala.

Tapaamisten rinnalle syntyi nopeasti myös Facebook-ryhmä.

– Tapaamisten jälkeen on ollut tapana tehdä pieni kooste Facebook-ryhmään siitä, minkälaisia ajatuksia ja ideoita nousi esille.

Kyläparlamentissa on puhuttanut kuluneen vuoden aikana monenlaiset teemat. Mikä pysäyttäisi matkailijat koukkaamaan Lapinlahden kylällä? Kuinka saadaan yhdistykset, toimijat ja tapahtumanjärjestäjät yhteistyöhön?

– Tapaamisiin osallistuu parhaimmillaan parisenkymmentä kuntalaista. Mukana on joskus myös vieraita esimerkiksi erilaisista hankkeista, jotka tuovat mukanaan uusia teemoja ja näkökulmia.

Puheet niin sanotusta kattoyhdistyksestä alkoivat nopeasti kyläparlamentin vakiinnuttua. Karppisen mukaan moni koki tarvetta yhdistykselle, joka aktivoisi, innostaisi ja rohkaisisi toimijoita yhteistyöhön ja toisi kyläläisiä yhteen.

Nyt noin kymmenen hengen porukka on muuttamassa nämä sanat teoiksi. Matin ja Liisan maisemissa -keskusteluryhmä muuttuu maaliskuun lopussa yhteisöjen yhdistykseksi.

– Tarkoituksena on saada yhden yhdistyksen alle eri ihmisiä, yrityksiä ja yhdistyksiä. Ideana on, että yhdistetään ja tehostetaan jo olemassa olevia resursseja, jotta kuntalaisten aktivointi ja yhteistyö olisi helpompaa ja mahdollista.

Yhdistyksen tarkoituksena on pitää yllä aktiivista kylää ja elävöittää keskustaa, jotta kuntalaiset viihtyisivät ja matkailijat innostuisivat tutustumaan Lapinlahdella muuhunkin kuin huoltoasemaan.

– Ensimmäisenä vuonna liikkeelle on tarkoitus lähteä melko maltillisesti. Haluamme tehostaa ja kasvattaa jo olemassa olevia tapahtumia, ehkä yhdistellä joitakin niistä ja sijoittaa niitä samoille viikonlopuille. Tapahtumien päällekkäisyyksistä on pyrittävä eroon.

Pitkäaikaisiin tavoitteisiin lukeutuu esiintymislava äänentoistovälineineen, jotka aktiivit toivovat löytävänsä Lapinlahden torilta tulevaisuudessa.

Toisena tavoitteena on kunnan yleinen elävöittäminen. Karppinen paljastaa, että puhetta on ollut esimerkiksi mainospylväästä.

Perustamiskokous järjestetään kunnantalolla valtuustosalissa tiistaina 27.3. kello 18. Kahvitarjoilu alkaa puoli tuntia ennen kokousta.

Ajatuksena on, että mukaan on mahdollista lähteä pienellä panostuksella.

– Uskomme, että moni haluaa olla tukemassa toimintaamme, sillä rahat menevät kotikunnan hyväksi, mutta jäsenyys ei sido ketään osallistumaan tuleviin tapahtumiin tai toimintaan.