Pysyvä kotipaikka netissä

Markkinointi: Nettisivuja tarvitaan myös someaikana.

Jo lähes kaksikymmentä vuotta nettisivuja tehneen yrittäjä Jari Tikkasen mukaan kotisivut ovat edelleen tärkeä osa yritystä ja sen markkinointia, vaikka yhä useampi keskittää oman yrityksensä mainonnan sosiaalisen median puolelle.

– Monilla on edelleen verkkosivut, mutta niiden päivitys jää usein vähemmälle jos sivut koetaan hankalaksi.

Tikkanen arvelee, että sosiaalisen median eri kanavissa, kuten vaikkapa Facebookissa ihmisiä viehättää sivuston helppous.

– Jokainen osaa kirjoittaa ja lisätä kuvia sinne. Facebookiin on helppo ja nopea päivittää esimerkiksi tietoja ja tarjouksia.

Kaikki kuluttajat eivät ole Facebookissa, mutta Tikkanen muistuttaa myös siitä, että on asiakkaita, jotka liikkuvat pelkästään sosiaalisessa mediassa.

Siksi sosiaalinen media onkin hyödyllinen työkalu kotisivujen rinnalle.

– Vaatekaupat pelaavat paljon kuvilla ja siksi Facebook tai vaikkapa Instagram ovat toimivia kanavia kotisivujen ohella. Sosiaalisen median kanaviin voi halutessaan lisätä linkin varsinaisille kotisivuille ja päinvastoin.

Omien kotisivujen teko onnistuu yksinkertaisimmillaan ilman ammattilaisen apua, sillä tarjolla on useita kansainvälisesti tunnettuja sivustopohjia, joiden avulla omat kotisivut voi laittaa pystyyn ilmaiseksi.

Tikkasen mukaan niiden käyttö on helppoa, sillä sivustopohjien käyttö ei vaadi koodin lukutaitoa. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat sisällönhallintaohjelmistot eivät kuitenkaan pysty tuottamaa yksilöllistä käsityötä, mitä taas verkkosivustojen suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistuneella ammattilaisella on mahdollisuus tarjota.

Kotisivuja tehdessään Tikkanen pyrkii asettumaan aina kuluttajan rooliin.

– Mietin usein mitä itse toivoisin yrityksen kotisivuilta löytyvän. Pitää olla ikään kuin kärpäsenä katossa.

Tikkanen auttaa asiakkaitaan myös verkkotunnuksen eli Internet-osoitteen sekä webhotellin ja halutessa SSL-sertifikaatin hankinnassa. Sertifikaatti suojaa sivuston käyttäjän ja palvelimen välisen verkkoliikenteen.

– Toisinaan yritysten nimet voivat olla todella pitkiä ja joskus ne sisältävät myös ääkkösiä. En itse suosittele verkko-osoitteeseen ääkkösiä, vaikka niiden käyttö onkin nykyään mahdollista.

– Ääkköset eivät käy sähköpostiosoitteisiin ja se voi sekoittaa yhteystietojen hahmottamista.

Kotisivujen etusivulle on hyvä lisätä omat yhteystiedot ja tieto siitä, mitä yritys tarjoaa ja kenelle.

Hyvä ensivaikutelma luodaan selkeällä ja toimivalla ulkoasulla.

– Valokuvat ovat myös hyvä lisä ja niihin kannattaakin panostaa. Kuvissa laatu korvaa määrän.

Nippelitiedot ja pitkät selostukset Tikkanen suosittelee jättämään pois.

– Tekstien kannattaa olla lyhyitä ja napakoita. Yrityksen historiasta voi kirjoittaa vaikkapa jollekin alasivulle.

Tärkeimpänä ominaisuutena Tikkanen pitää kuitenkin kotisivujen responsiivisuutta.

Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen ja mukauttaa sivun sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän laitteen mukaan.

– Sivuja on hankala selata jos ne on aikoinaan tehty vain tietokoneen näytölle. Mukautuvan verkkosuunnittelun avulla sivustot taittuvat erilaisille laitteille ja näkyvät hyvänä.

Lisätietoja: www.webbiriihi.fi