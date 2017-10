Voitto Luviasta

Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese sai vieraakseen Luvian Kiekko -82. Say Cheese oli ennen ottelua sarjataulukossa toisena, kun Luvian kiekko -82 oli viidentenä. Alkujaan näytti, että kamppailusta voisi tulla tiukkakin, kun luvialaisten Krista Järvelin vei joukkueensa niukkaan johtoon ajassa 15:56, mutta sen jälkeen kotijoukkue laittoi isomman vaihteen päälle. Say Cheese oli Luviaa parempi lukemin 12-2.

Say Cheesen Tiia Halme oli sunnuntaina hurjalla päällä. Nainen teki joukkueensa kolme ensimmäistä maalia, mutta lopulliset tehopisteet olivat 4 +2. Halmeen joukkuetoveri ja pistetaulukon kärkinainen Anne Pohjolan tehot olivat tänään normaalia hieman vaatimattomammat 2 + 3.

Otteluiden tulospalvelu tämän linkin takaa: https://ringette.torneopal.fi/index.php