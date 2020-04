Videolla KYSin infektioylilääkäri Irma Koivula kertoo osin uutta tietoa viruksesta – Tilanne on Pohjois-Savossa rauhallinen

Tänään 2. huhtikuuta kello 14 vahvistettuja tartuntoja oli sairaanhoitopiirissä 46. Tieto laboratoriovarmistetuista COVID-19-tartunnoista julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.psshp.fi/korona.

KYSin infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan koronaviruksen tartuntaketjut on saatu hyvin hallintaan. Mahdollisia altistuneita on löydetty, jolloin heitä on osattu ohjeistaa pysymään kotona viruksen leviämisen välttämiseksi. Myös KYSin työntekijöitä on testattu.

– Epidemian yleistilanne on meillä tällä hetkellä hyvin rauhallinen. Suurin osa potilaista on lieväoireisia, sairaalassa ei siis ole ollut ruuhkaa. Kotihoidossa olevat ovat olleet terveitä matkailijoita, joiden tauti on ollut hyvin lievä, Koivula summaa.

Kaksijakoinen tauti

Koivulan mukaan COVID-19-virussairaus on siitä erikoinen, että taudinkuva voi potilaasta riippuen vaihdella hyvinkin paljon. Syy sille, miksi jotkut saavat vakavan tautimuodon on vielä osittain epäselvä.

– COVID-19 on sellainen kaksijakoinen tauti. Jokin geneettinen, sisäsyntyinen, toistaiseksi tuntematon tekijä on todennäköisesti taustalla. Toki sitten nämä ilmeiset riskitekijät vaikuttavat, Koivula kertoo.

Riskitekijöitä ovat muun muassa korkea ikä, keuhko- ja sydänsairaudet ja diabetes. Tupakoinnin vaikutuksesta taudinkuvaan ei ole saatu vielä selkeää tietoa, vaikka sitä aluksi epäiltiin hyvin voimakkaasti.

– Riskiryhmistä on opittu paljon. Ihan epidemian alkuaikoina kantautui jo tietoa Wuhanista, että ikä on erittäin merkittävä riskitekijä. Selvästi myös vakavan, tehohoitoon johtavan taudin riskitekijä on ylipaino. Ihan samalla tavalla kuin se oli sikainfluenssan aikaankin, Koivula kertoo.