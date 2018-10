Varpaisjärven uusi kirkkoherra on Timo Vainikainen

Varpaisjärven seurakunta on saanut uuden kirkkoherran. Seurakuntaneuvosto valitsi Vainikaisen eilen illalla järjestetyssä kokouksessaan. Seurakuntaneuvoston päätös oli yksimielinen.

– Tämä on kyllä oikein mukava juttu. Oli todella kiva kuulla, että neuvoston päätös oli yksimielinen. Täällä Varpaisjärvellä seurakunnan toiminta on mukavan lupsakkaa ja me kaikki puhalletaan yhteen hiileen, kertoo tuore kirkkoherra Timo Vainikainen.

Vainikainen on 49-vuotias, alun perin Lapinlahdelta kotoisin oleva pastori. Nykyisin Timo asuu perheineen Varpaisjärvellä. Pastorina hän on toiminut vuodesta 1999 lähtien. Ennen Varpaisjärveä Vainikainen toimi Sonkajärven seurakunnan pastorina. Varpaisjärven seurakunnan vt. kirkkoherrana Vainikainen on toiminut jo viime kesästä lähtien.

Virka saa lainvoiman normaalin valitusajan jälkeen ja silloin Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa Vainikaiselle viranhoitomääräyksen.​