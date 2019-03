Välierät alkoivat vauhdikkaasti – Say Cheese hakee toista voittoa huomenna kotona

Ringeten SM-sarjan välierät alkoivat tänään lauantaina 9. maaliskuuta. Vauhdikkaat sekä tiukat ottelut päättyivät Nokian sekä Lapinlahden voittoihin.

Nokian Urheilijat kohtasi kotonaan Lahti Ringeten, joka palasi mitalipeleihin 25 vuoden jälkeen.

Tasaisen ottelun viimeinen erä oli ottelun kannalta ratkaiseva. Nokia laittoi isomman vaihteen päälle, eikä Lahti pystynyt vastaamaan haasteeseen. Nokia voitti lukemin 7-4.

Puolustava Suomen mestari Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese kohtasi kotonaan Espoon Kiekkoseuran.

Ensimmäisen erän alkupuolella Say Cheese räväytti heti pari maalia, mutta kotijoukkue kavensi pian ottelun lukemiin 1-2. Toisen erän alkuun Espoo toi pelin tasoihin, mutta hetkeä myöhemmin Say Cheese meni uudelleen johtoon. Toinen erä oli Say Cheesen hallintaa, he tekivät useita maaleja peräkkäin.

Viimeisissä erissä Espoo nousi taistelemaan, mutta ei tällä kertaa voinut mitään Say Cheesen pyöritykselle. Ottelu päättyi Espoon tappioon lukemin 4-7.

Kotijoukkueen pelaajista eniten maaleja nakutti Riikka Sjögren (2+0). Vierasjoukkueen tehokkain oli tuttuun tyyliin kapteeni Anne Pohjola (5+2).

Espoon Meini Kärnä torjui 39 kertaa ja Say Cheesen Sini Mäkelä 46 kertaa.

Tulevat ottelut:

Sunnuntai 10.3.

Lahti – NoU, SOL Areena Lahti, klo 15:30

LL-89 Say Cheese – EKS, Lapinlahden jäähalli, klo 16:00

Linkki tulospalveluun:

https://ringette.torneopal.fi/