Väisälänmäen Mona Lisan jäljillä

Kolumni

Kesällä 1893 Eero Järnefelt valokuvasi Väisälänmäen kaskenpoltossa 14-vuotiaan Johanna Kokkosen, josta tuli maalauksen pikkutytön malli. Johanna Kokkonen on Suomen Mona Lisa – tai ainakin pitäisi olla.

Eero Järnefeltin Kaski, toiselta tai alkuperäiseltä nimeltään Raatajat rahanalaiset, on kuvaus ajasta ja työstä, jota ei enää tehdä. Kesää Rannan Puurulassa viettämässä ollut taiteilija ikuisti tätä raskasta työtä, johon koko talon väki osallistui.

Maa on polttavan kuuma. Savu kirvelee silmiä, noki tarttuu ihoon, on nälkä. Eero Järnefeltin kaskeajat ilmentävät entisaikojen maaseudun todellisuutta.

Suurikokoisesta teoksesta tuli Järnefeltin tunnetuin ja kiistellyin teos. Tämä taiteilija tiesi jo varmasti maalatessaan. Hän itse pyrki jopa hillitsemään kohua nimeämällä teoksen uudelleen.

Raatajat rahanalaiset on siis nähty yhteiskunnallisesti kantaa ottavana maalauksena, joka kuvaa työväestön osan kovuutta. Monenlaisia muitakin tulkintoja voi maalausta katsomalla itse kukin löytää – jopa uskonnollisiin merkityksiin saakka.

Raatajat rahanalaiset on Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi lähtenyt kiertueelle maakuntiin. Kohdalle sattuessa teos kyllä kannattaa käydä katsomassa. Yllätys on aika suuri.

Järnefeltin teos on varmasti kaikilla suomalaisilla mielessä. Jokainen on nähnyt sen lehdessä, kirjassa, painokuvana tai internetissä. Tässä tapauksessa kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa.

Eniten väärä mielikuva on teoksen synkkyydestä ja tummuudesta. Mitä lähempää teosta katsoo – ja mitä pidempään – sen valoisammaksi se muuttuu.

Huomion taulussa kerää Johanna Kokkosen katse. Ja erityisesti hänen kasvoistaan huomaa eron mielikuvaan. Kun teosta tarkastelee lähempää, on kuin noki pyyhkiytyisi pois kasvoilta. Mutta katse vangitsee. Saa miettimään. Ja palaamaan uudelleen. Tytön kasvot ja hahmo tietysti korostuvat, kun taulussa ei ole etualan mieshahmon lisäksi muuta valokuvantarkkaa.

Suomen Mona Lisa ei ole liioittelua. Oikeastaan vähättelyä. Järnefeltin maalaamiin kasvoihin ja katseeseen sisältyy enemmän arvoituksia ja ajatuksia, tarinoita kuin tuohon maailman tunnetuimpaan teokseen. Katseesta ei samassa huoneessa pääse eroon. Silmät tuntee selässään, kun kävelee pois – ja näkee taas, kun sulkee silmänsä.

Kaski kiertää omaa kiertuettaan, mutta samaan aikaan on Kuopion taidemuseolla nähtävänä Ateneumin kiertävä kokoelma. Tarjolla on muun muassa Järnefeltiä ja Pekka Halosta. Paikallistarinoita on tarjolla lisää Akseli Gallen-Kallelan Vehmersalmella maalaaman teoksen myötä. Järnefeltin Muuruvedellä maalaamat Lehmisavu ja Heinäkuun päivä eivät ole mukana, mutta ovat innoittaneet esimerkiksi kirjailija Tatu Kokon kirjoittamaan kirjan sukunsa maisemiin sijoittuvasta historiasta. Savo on moneltakin kolkaltaan suomalaista kansallismaisemaa, jota on kuvattu kankaalle ja kirjoihin.