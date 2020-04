Tue yrittäjiä, käytä palveluita – noutoruokaa ja kotiinkuljetuksiakin on tarjolla

Soittokierroksen ja Facebook-päivitysten perusteella ruokaa saa, vaikka asiakastilat suljettaisiinkin.

Ravintola Reippaankulma ei enää maanantaista alkaen laske asiakkaita ravintolan asiakastiloihin. Toimintaa ei kuitenkaan laiteta tauolle kokonaan. Tämän hetkisen ajatuksen mukaan S-marketin puoleiselle keittiön ovelle avataan myyntipiste grilliannosten, hampurilaisten ja pizzojen ulosmyyntiä varten. Ravintola ottaa vastaan toiveita ja ehdotuksia esimerkiksi aukioloaikatoiveista.

Arnet Kahvio kertoo, että pitsojen, grilliruokien, salaattien lisäksi voit tilata myös kotiruokaa. Ruokalista julkaistaan sunnuntaina ja tilaukset tehdään edellisenä päivänä.

– Paikan päältä voi hakea annoksia. Kotiintoimitukset tehdään arkisin kello 14 jälkeen. Kuljetus on Varpaisjärven kylällä ilmainen. Yli viiden kilometrin matkalta laskutetaan euro per kilometri, kertoo Rita Nousiainen.

Ravintola Savon Sydän suljettiin lauantaina ja ilmoituksen mukaan toistaiseksi.

Samin Pizza & Kebabista saa noutoruokaa ravintolasta saa noutoruokaa, kunhan asiakkaita riittää. Kotiinkuljetusta ei nykyisellä kysynnällä ole mahdollista järjestää. Kuljetuksiin etsitään ratkaisu, jos kysyntä kasvaa rajoitusten tiukentuessa.

Grilli Hyvä Eväs on auki. Aterian valmistumista voi odottaa omassa autossa, eikä asiakkaan tarvitse olla lähikontaktissa muihin asiakkaisiin. Annoksen voi tilata etukäteen ja myös Kylätaksi kuljettaa ruokaa kotiin pientä korvausta vastaan.

Kylätaksi on myös K-Market Ruokamestarin yhteistyökumppani kotiinkuljetuksissa. Kaupalla on myös ostosten keruupalvelu, jos ei tarvitse kotiinkuljetusta.

Matin ja Liisan Asemalla on aloitettu noutoannosten myynti. Seisova pöytä oli tänään perjantaina avoinna viimeistä päivää. Kotiinkuljetuksille ei ole resursseja.

Tarjonta on ruokalistan, burgereiden ja pitsojen osalta käytännössä ihan normaali. Myös kahvilatuotteet saa mukaan.

– Kotipizzan netisssä voi maksaa tilauksen etukäteen. Ei tarvitse tähän jäädä jonottelemaan, neuvoo Jouni Majala.

Etukäteen tilaaminen on järkevää kaikessa noutoruokailussa. Jonotustilat ovat kuitenkin kaikilla ravintoloilla rajalliset.

Portaanpään opiston lähiruokaravintola Maansuola tarjoaa lounasta annosjakeluna ja ruokaa voi noutaa kotiin. Ravintola on avoinna klo 11-12.30.