Taidemuseo Eemilin näyttely on katsaus pohjoissavolaiseen pronssikuvanveistoon – Samalla lautalla -teos on kannanotto valtamerten muovijäteongelmaan

Pronssissa – pohjoissavolaista kuvanveistoa

Samalla lautalla -installaatio valtamerten muovijäteongelmasta

Taidemuseo Eemil 7.2.–19.4.2020

Pronssissa-näyttely avautuu yleisölle Taidemuseo Eemilissä perjantaina 7.2. klo 11. Näyttely on katsaus pohjoissavolaiseen pronssikuvanveistoon ja perinteikkään taidevalutoiminnan menetelmiin. Suomalainen taidevalutaito on lähtöisin Lapinlahdelta ja edustaa omalta osaltaan yläsavolaista laadukasta erityisosaamista.

Lapinlahdella on osattu valaa veistoksia pronssiin jo yli sata vuotta. Taiteilijaveljekset Eemil ja Arttu Halonen hankkivat Keski-Euroopasta tarkoin varjeltua taidevalutaitoa ja aloittivat yhdessä kokeilut. Yrittämisen ja erehdyksen kautta he oppivat taidevalumenetelmän. Kuvanveistäjä Arttu Halosen taidevalimo oli ensimmäinen suomalainen muille taiteilijoille palveluita tarjoava taidevalimo, ja alan suomalainen tieto-taito on lähtöisin Lapinlahdelta.

Pronssissa-näyttelyssä taidevalun asiantuntijana on toiminut lapinlahtelainen tanssiva taidevalajakuvanveistäjä Kirsi Siponen. Näyttelyssä on esillä seuraavien pohjoissavolaisten kuvanveistäjien teoksia: Arttu Halonen (1885–1965), Eemil Halonen (1875–1950), Olli Halonen (s. 1950), Paavo Halonen (s. 1950), Pekka Kauhanen (s. 1954), Taisto Martiskainen (1943–1982), Taru Mäntynen (s. 1944) ja Kirsi Siponen (s. 1969). Näyttelyn teokset kuuluvat alueen taidekokoelmiin.

Pohjoissavolaista kuvanveistoa esittelevä Pronssissa-näyttely alkaa olla valmiina, kuten myös Kirsi Siposen Tanssijatar, 2020. Tässä vielä vahamallina. Posted by Taidemuseo Eemil on Wednesday, February 5, 2020

Helmikuun aikana Taidemuseo Eemilin Studioon rakentuu pohjoissavolaisten Taidetestaajien yhteinen tilataideteos Samalla lautalla, kannanotto maailman valtamerten muovijäteongelmaan. Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin rahoittama Taidetestaajat-hanke vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kokemaan ja arvioimaan taidetta. Pohjois-Savosta Taidemuseo Eemil on mukana hankkeessa jo kolmatta vuotta, yhdessä kuopiolaisten taidelaitosten kanssa.

Taidemuseo Eemilissä vierailee helmikuussa lähes kolmesataa kahdeksasluokkalaista eri puolilta Pohjois-Savoa. Nuoret tutustuvat kuvanveistäjä Eemil Halosen elämään, kuvanveistoon ja taidevaluun ammattina sekä moderniin pronssikuvanveistoon. Kirsi Siponen kertoo omasta työstään kuvanveistäjänä ja taidevalajana ja esittelee taidevalua menetelmänä. Hän myös ohjaa nuoria Samalla lautalla -työpajassa. Työskentelyn tulokset ovat esillä Taidemuseo Eemilin Studiossa 19.4.2019 saakka.