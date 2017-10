Savolaiset ringettetähdet älyvappaasti tuhmina – hyppy varusteet päällä järveen ja joulupukki pinteeseen

Paluun ringettekaukaloihin tekevä lapinlahtelainen menestysjoukkue LL-89 Say Cheese Ringette julkaisee paluun kunniaksi seinäkalenterin, josta ei puutu vaahtia ja vuarallisia tilanteita.

Älyvappaa Jiähykalenterj 2017 julkaistaan kauden ensimmäisessä kotipelissä, joka pelataan Lapinlahden jäähallissa lauantaina 1. lokakuuta kello 16.

Kalenterin kuvauksesta vastasi kuopiolainen Anssi Saviluoto. Kuvissa esitellään erilaisia jäähyyn johtavia rangaistuksia älyvappailla tavoilla. Joukkueen tavoite on, että jäähytarpeet purkautuivat kalenterin kuvauksissa ja peleissä ollaan tehokkaita mutta kiltisti.

Kalenterin tuotot menevät joukkueen kauden tukemiseen ja sitä kautta lajin elinvoiman turvaamiseen alueella. Joukkue aloittaa nousun takaisin kohti lajin kirkkainta kärkeä Ykkössarjasta. Kauden tavoite on nousta takaisin SM-sarjaan.

Say Cheese palaa ringetteen kahden vuoden tauon jälkeen. Kauden ensimmäinen peli on omistettu joukkueen pitkäaikaisen valmentajan Juha ”Junnu” Pohjolan muistolle. Pohjola menehtyi tasan vuosi sitten.

Paluupeliin on vapaa pääsy ja joukkue tarjoaa kaikille pullakahvit.

LL-89 Say Cheese Ringette on voittanut ringeten Suomen mestaruuden seitsemän kertaa. Vuonna 2011 Say Cheese voitti seurajoukkueiden maailmanmestaruuden. Joukkueen valmentajina aloittavat tällä kaudella lajin maailmantähdet Anne Pohjola ja Marjukka Virta, jotka jatkavat myös kaukalon puolella.