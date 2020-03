Samin Pizza & Kebab sai uuden keittiön ja salin

Samin Pizza & Kebab on ollut viimeiset viisi viikkoa kiinni remontin takia, mutta nyt alkaa olla valmista. Ravintola avattiin uudelleen keskiviikkona. Paikan päälläkin voi toki syödä, mutta myös noutoruoalle voi nyt olla kysyntää.

– Ostin tämä paikan vuonna 2017. Remontti on ollut pitkään mielessä. Asiakastilat olivat ahtaat ja keittiö uudistamisen tarpeessa. Remonttia tässä on viimeksi tehty 20–30 vuotta sitten, kertoo Nasir Samadi.

Uudistusten myötä asiakaspaikkojen määrä nousee noin 30. Viihtyvyyttä lisäämään tulee uusien kalusteiden lisäksi vielä esimerkiksi sohvia. Ravintolasali avautuu nyt heti ulko-ovelta ja keittiö sai yhtenäisen tilan entisestä ruokailutilasta.

– Ruokalistaan lisätään pastoja ja hampurilaisia. Näitä ovat nuoremmat asiakkaat kyselleet.

Kyselijöitä on riittänyt nyt muutenkin. Kun Samadi teki itselleen ruokaa keskiviikkona, päivää ennen avaamista, oli ovella jo ryhmä kyselemässä joko ravintola on avattu.

– Lapinlahtelaiset kyllä tykkäävät meidän ruoista.

Kebab onkin se, mitä eniten menee.

– Sen salaisuus on siinä, että teen itse kaiken. Paistan ja leikkaan lihan tuoreena tässä. Liha on tietysti suomalaista. Muutenkin ostan ruoka-ainekset ja teen itse taikinasta lähtien.

Kebabliha on suomalaista myös siksi, että maku vastaa suomalaisten käsitystä hyvästä kebabista.

Yhdeksän vuotta ravintola-alalla ollut Samadi on koulutukseltaan levyseppä-hitsaaja, mutta on viihtynyt nykyisessä työssään.

– Parasta on, kun saa olla yrittäjänä ja päättää itse tekemisistään.

Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen.

– Aukioloaikoja voisi pidentää viikonloppuna, jos sille on kysyntää ja terassia olen suunnitellut kesäksi.

– Olen vasta 30-vuotias. Vielä tätä jaksaa, naurahtaa Samadi ja tekee ensimmäiset pitakebabit remontin jälkeen.