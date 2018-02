Runkosarja päättyy viikonloppuna kotihallissa

Kun SM-sarja syksyllä käynnistyi, Lapinlahden pelaaja-valmentaja Marjukka Virta ei tiennyt tarkasti, mitä odottaa. Takavuosien dynastiaseura oli palannut jääkiekkosyrjähypyn jälkeen ringetteen ja murskannut vastustajansa ykkössarjassa. Silti sarjanousijan lähtötilanteessa oli kysymysmerkkejä.

– Alkukaudella meillä oli paljon tekemistä sen asian kanssa, että monella oli kokemusta vain ykkössarjasta. Se näkyi varsinkin yksi vastaan yksi -kamppailuissa, joissa hävisimme irtorenkaita. Niihin tilanteisiin olemme pyrkineet paneutumaan treeneissä ja peleissä, jotta reagoisimme niihin tilanteisiin paremmin. Mielestäni me olemme menneet siinä tosi paljon eteenpäin, Virta sanoo nyt, runkosarjan loppusuoran auetessa.

Myös pelinopeuteen tottumisessa ja etenkin siniviivojen ylittämisessä on haasteita, kun sarjataso vaihtuu. Oman haasteensa toi myös se, että pelaaja Marjukka Virran rinnalla on koko ajan kuljetettava valmentaja Marjukka Virtaa.

– Koko kausi on ollut aikamoista opettelua. Meidän pari tappiopeliä ovat olleet tosi hyviä kasvunpaikkoja. Helposti se pelaaja puskee sieltä läpi; jos oma suoritus on ollut huono, siihen helposti turhautuu. Niissä tilanteissa pitää muistaa ottaa se valmentajan rooli, tällä kaudella huimat 151 (58+93) tehopistettä kirjauttanut Virta luonnehtii.

– Varsinkin se joulutaukoa edeltänyt EKS-ottelu, jossa olimme aika paljonkin tappiolla, mutta pystyimme nousemaan melkein rinnalle – siinä joutui sekä valmentajana että pelaajana tekemään paljon, jotta pystyi tekemään ratkaisuja ja muuttamaan peliä.

– Minulla tulee nyt nopeammin asioita mieleen, ja osaan ottaa paremmin asioita huomioon jo ennen peliä. Vieläkin on kyllä tekemistä, mutta eteenpäin olen mennyt. Ei se helppoa ole, eikä varsinkaan ihanteellista pelaajalle. Joutuu keskittymään niin paljon myös muihin, eikä vain siihen omaan tekemiseen. Se tuo välillä haasteita, 35-vuotias konkari myöntää.

”Onhan meillä tietysti SM-sarjan parhaat maalintekijät”

Haastavaa taustaa vasten Lapinlahden meno on ollut suorastaan murskaavaa. Tappioita on koko kaudella tullut vain kaksi, ja kolme kierrosta ennen runkosarjan loppua joukkue on tilanteessa, jossa yksikin voitto riittää sinetöimään runkosarjan voiton.

Todennäköisyydet ovat sen puolella, että runkosarjan voitto varmistuu jo lauantaina kotiottelussa pudotuspelihaaveensa jo kuopannutta Blue Ringsiä vastaan. Sarjan pistepörssiä Anne Pohjolan ja Tiia Halmeen kanssa hallinneella Virralla on selvä näkemys, millaisista tekijöistä menestys on kummunnut.

– Onhan meillä tietysti SM-sarjan parhaat maalintekijät – Anne ja Tiia. Itseäni en halua siihen porukkaan laskea. Meidän kenttä saa paljon tilanteita aikaan, ja totta kai me sen myös tiedostamme. Luotamme myös siihen, että me saamme ne maalit tehtyä. Toinen iso asia oli se, että saimme Kaisa Katajiston maaliin. Meillä on kansainvälisen tason maalivahti, Virta niputtaa.

– Näistä tekijöistä menestyksemme on varmasti pitkälti kummunnut, mutta olemme toisaalta saaneet myös nuoria pelaajiamme nostamaan tasoaan. He ovat ottaneet tosi hyvin paikkansa ja kehittyneet kauden aikana. Jokaista tarvitaan, ja joukkue on niin hyvä, kuin sen heikoin lenkki on. Siinä mielessä olemme saaneet kaikki SM-sarjan vauhtiin hyvin mukaan.

Vaikka runkosarjavoitto varmistuu erittäin todennäköisesti jo tuusulalaisvastustajaa vastaan, runkosarjan loppu ei ole Say Cheeselle merkityksetön. Sunnuntaina vastassa on nimittäin todennäköinen välierävastustaja Espoon Kiekkoseura ja runkosarjan päätöskierroksella mahdollinen finaalivastustaja RNK Flyers. Ne ovat myös ainoat joukkueet, jotka Lapinlahden ovat onnistuneet tällä kaudella lyömään.

– Näen ne ottelut tosi tärkeinä. Sinänsä harmi, että kumpaankaan peliin emme saa vielä täyttä kokoonpanoa. Kun kaksi noin tärkeää pelaajaa on sivussa, me olemme joutuneet aika paljon muokkaamaan kokoonpanoamme. Minä olen pelannut muutaman pelin pakkina, samoin kuin Anne, Virta totesi viitaten loukkaantumisista toipuviin Veera Lyytikäiseen ja Mari Pohjolaan.

– Ennen joulutaukoa kärsitty tappio EKS:lle oli sellainen, että olemme odottaneet, koska pääsemme ottamaan revanssia. Varsinkin nyt välieriä ajatellen se on iso peli, vaikka siinä ei mitään suurempaa ratkaista. Siinä nähdään tämän hetken kunto, kun alla ei ole kisaväsymystä, eikä kinkku ole puoliksi suussa. Nyt on jo vähän sellaista välierätuntua, niin jospa pääsisimme parhaimpaan suoritukseemme.

Viikonloppuna voi ratketa myös välieräparit kotietuineen. EKS:lle riittää pistekin pudotuspelipaikan varmistamiseen. RNK Flyersille riittää kakkossijan naulaamiseen, jos se ottaa viikonloppuna saman verran pisteitä kuin Nokian Urheilijat. Nokialle taas riittää samojen pisteiden kerääminen EKS:ään nähden kolmospaikan turvaamiseen.

VIIKONLOPUN OTTELUT

La 17.2.

LL-89 SC – Blue Rings klo 15.00

Su 18.2.

LL-89 SC – EKS klo 15.00

Otteluiden reaaliaikainen seuranta löytyy täältä!