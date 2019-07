Raitanen ja Richardsson ennätysjahtiin Lapinlahdella, Korte haastaa Hurskeen 

Lapinlahden keskiviikkoisen Motonet GP:n 3000 metrin estejuoksu on Topi Raitaselle mielenkiintoinen testi. Tavoite on juosta ennätys kilpailussa joka on heti korkeanpaikan leirin päätteeksi.

– Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä tulin Suomeen. Se on ensimmäinen kerta, kun kilpailen näin pian vuoristoleirin jälkeen. Nyt nähdään miten se toimii, Raitanen sanoi tiistaina Lapinlahdella.

Raitasen ohella Lapinlahden kilpailun kotimaisia kärkinimiä ovat keihäänheittäjä Antti Ruuskanen, 100 metrin aidoissa kohtaavat Annimari Korte ja tuore universiadien mitalisti Reetta Hurske sekä Matilda Bogdanoff, universiadien 1500 metrin mitalisti Joonas Rinne sekä 5000 metrillä ennätysjahtiin lähtevä Camilla Richardsson.

Kuinka kilpaileminen heti vuoristoleirin jälkeen toimii, kiinnostaa Raitasta ennen muuta tulevia arvokisoja ajatellen.

– Jos tämä toimii, tätä voidaan käyttää ennen ensi vuoden Pariisin EM-kilpailuissa. Syksyllä Dohassa käytäviin MM-kisoihin tai ensi vuoden Tokion olympialaisiin se ei sovellu. Niissä kisoissa pitää ottaa huomioon myös lämpöön sopeutuminen, joten niihin kisoihin ei tulla suoraan vuoristoleiriltä.

”Eiköhän se suorituskyky sieltä löydy”

Raitanen juoksi kesäkuun alussa Turussa 3000 metrin esteissä ennätyksensä 8.21,47, joka rikkoi Dohan MM-kisojen ja Tokion olympiakisojen tulosrajat. Keskiviikkona kenialaisen Lawrence Kemboin johdolla on tarjolla juoksu, jossa Raitanen voi tavoitella 8.20:n alitusta.

– Nyt pitäisi mennä vähän tasaisemmalla vauhdilla ja 2000 metrin väliajan pitäisi olla noin viisi sekuntia kovempi kuin Turussa, eli siinä 5.34-35. Siitä kerkiää vielä hyville loppuajoille, Raitainen sanoo.

Sveitsin vuoristoleirin jäljiltä Raitanen on luottavainen, vaikka kilpailutauko venyi odotettua pidemmäksi, kun juhannukselle suunniteltu 1500 metrin kisa Saksassa peruuntui huonon sään takia.

– Sveitsin leiri oli vauhtikestävyyspainotteinen, eli kovimpia vetoharjoituksia ei nyt tehty. Kunto on mennyt eteenpäin ja alkukaudesta tuli juostua hyviä kisoja, joten eiköhän se suorituskyky sieltä löydy, Raitanen arvioi.

Korte: Nyt odotan juoksevani hyvin

Korte on tällä kaudella pudottanut ennätyksensä 12,93:een ja juossut myötätuulessa 12,83. Lapinlahdella hän pinkoo ensimmäisen kilpailunsa sydänkesällä Valenciassa tehdyn harjoitusjakson päätteeksi. Hän juoksi jo viikko sitten Sveitsin Luzernissa 13,26, mutta kilpailu oli osa treenijaksoa.

– Tuntuma on nyt tosi hyvä. Ensimmäistä kertaa tänä kesänä takareidessä ei ole kipua. Espanjan lämpö auttoi ja se, ettei tarvinnut istuskella kuten alkukauden matkustelujen takia. Nyt odotan juoksevani hyvin, Korte sanoo.

Kortteen kausi on edennyt suunnitelmien mukaan.

– Alkukesästä oli tarkoitus tehdä MM-raja, mutta silloin ei vielä haettu ihan huippukuntoa. Nyt treenattiin kaksi viikkoa kovaa, että pystyisin hakemaan sen huippukunnon loppukesälle.

Hurske on kesän mittaan juossut sadasosan päähän MM-tulosrajasta 12,98 ja myötätuulessa alittanut sen. Hän pinkoi hiljattain Napolin universiadeissa hopealle ajalla 13,02.

– Sain starttia vähän paremmaksi. Jos nyt pysyn startissa edes hieman Reetan kyydissä, hyvin menee, Korte ennakoi.

Lapinlahdella kärkitaistoon hamuaa myös Matilda Bogdanoff, joka on kesän mittaan pinkonut ennätyksekseen 13,11.

Ruuskasella haastajia Baltiasta, Richardsson jahtaa ennätystä

Ruuskanen heittää Lapinlahdella ensi kertaa viiteen vuoteen. Hänen kesän parhaansa on 85,15, ja Lapinlahden kilpaılussa ykköshaastaja lienee Liettuan Edis Matusevičius. Hän oli universiadeissa toinen heitettyään 80,07, mutta karsinnassa keihäs kaarsi ennätyslukemiin 84,93.

Ruuskasen kanssa kärkisijoista heittävät myös Latvian Gatis Čakšs ja hänen maanmiehensä Rolands Štrobinder, joka on tänä kesänä heittänyt 83,15

Camilla Richardsson juoksi hiljattain Ranskan Saint-Maurissa 3000 metrin esteiden ennätyksensä 9.38,93, joka rikkoi myös MM-rajan. Uusi yritys on ensi viikolla Joensuun gp-kilpailussa, mutta sitä ennen vaasalaisjuoksija haluaa haudata Lapinlahdella neljä vuotta vanhan 5000 metrin ennätyksensä 15.57,95.

Naisten 5000 metrin kärkinimet ovat Georgian Valeria Zhandarova, joka tavoittelee MM-tulosrajaa (15.22,00) sekä Richardsson ja Valko-Venäjän Katsjarina Karnejenka, joka lähtenee noin 15.45:n vauhtiin.

– Katsotaan jaksanko loppuun asti hänen kanssaan, Richardsson viittaa Karnejenkaan.

– Treeneissä on nyt kulkenut hyvin. Olen todella hyvässä kunnossa.

Rinne juoksee 1500 metriä, Latvala 200 metriä

Miesten pituushypyssä Kristian Pullin ja Kalle Salmisen kanssa kisaavat Etelä-Afrikan Zarck Visser ja Jamaikan Ramone Bailey, jotka tällä kaudella ponnistaneet 813 ja 795. Hanna-Maari Latvala juoksee 200 metriä ja miesten 1500 metrillä kirmaa tuore universiadien mitalisti Joonas Rinne.

Miesten seiväshypyssä ovat mukana Urho Kujanpää ja Tomas Wecksten. Naisten kiekkokisan kotimaiset kärkinimet ovat Sanna Kämäräinen ja Salla Sipponen. Naisten kuularingissä ovat paikalla kotimaan parhaat Senja Mäkitörmän johdolla.