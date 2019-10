Pohjolan historiallinen hetki osuu todennäköisesti ensi lauantaihin

Janne Taskinen

Lapinlahden Luistin-89:n Say Cheese -ringettejoukkue jatkoi vakuuttavia otteita SM-sarjassa, Etelä-Suomen vieraskiertue tuotti kahteen otteluun peräti kolmekymmentä maalia.

– Meillä on nyt kaksi hyvää hyökkäyskenttää ja tulosta tulee, SM-sarjan kaikkien aikojen tilastossa enää yhden pisteen päässä 3 000 tehopisteen maagisista lukemista oleva Anne Pohjola riemuitsi joukkueensa erinomaisesta kunnosta.

Pohjolan historiallinen hetki osuu lauantaina 5.10. kello 15.00 Lapinlahden kotikaukalossa pelattavaan otteluun erinomaisesti kautensa aloittanutta Lahti Ringetteä vastaan.

Lahti Ringetellä on tilillään neljästä ottelusta kolme voittoa.

Luvassa on tasokas ringettekamppailu, jossa Say Cheesen todellinen iskukyky punnitaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella.