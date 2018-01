Pohjola saavuttaa kohta 200 pisteen rajan

Lapinlahden Luistin -89 Say Cheesen ylivoimainen sarjajohto joutui testiin sunnuntaina, kun vierailulle saapui sarjakolmonen Nokian Urheilijat. Lapinlahti selvisi testistä erinomaisesti, kun SM-sarjan pistepörssin kärkikolmikko johti joukkueensa 8–4-voittoon.

Pelaajavalmentaja Marjukka Virta (2+3) ja Tiia Halme (3+2) ylsivät viiteen tehopisteeseen. Tehokkain kolmikosta oli kolme maalia tehnyt ja neljä syöttänyt Anne Pohjola. Lapinlahden kapteeni lähestyy jo kovaa vauhtia 200 tehopisteen rajapyykkiä, sillä tältä kaudelta kasassa on 98 maalia ja sata syöttöä.

Nokia joutui takaa-ajajan asemaan heti avauserässä, jossa Lapinlahti karkasi 3–0-johtoon. NoU Ringette kipusi Roosa Salosen ja Jenni Linnamäen osumilla maalin päähän, mutta välittömästi Linnamäen kavennuksen jälkeen Lapinlahden ykköstykit – Nokiallakin pari mestaruutta voittaneet Pohjola ja Virta – iskivät kahdesti. Kolmea maalia lähemmäs Nokia ei enää päässyt.

Lapinlahti on tällä kaudella ollut merkittävin mittatikku muille mestaruustaistelua ajatellen. Nokia on pystynyt laittamaan Say Cheeselle kampoihin, mutta tuloksena on ollut tappiot lukemin 3-9, 3-5 ja 4-8. Ennen pudotuspelejä on vielä yksi mahdollisuus, Nokialla sunnuntaina 11. helmikuuta.

SM-sarjan tulokset ja tilastot löytyvät täältä!