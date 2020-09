Pohjois-Savon Osuuspankki sulkee Varpaisjärven konttorin kokonaan

Pohjois-Savon Osuuspankki suunnittelee sulkevansa muun muassa Varpaisjärven konttorin kokonaan. Tämän vuoksi pankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsitellään suunnitelmista aiheutuvat muutokset henkilöstön työtehtäviin. Suunnitelmien ei arvioida johtavan työsuhteiden irtisanomisiin.

Pankki suunnittelee konttoriverkoston ja konttoreiden kassa- ja neuvontapalveluiden palveluaikojen määrittelemistä uudelleen, jotta ne vastaisivat paremmin asiakaskysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Suunnitellun uudistuksen mukaan pankin Siilinjärven konttori sekä Juankosken ja Varpaisjärven palvelupisteet suljettaisiin pysyvästi.

Lisäksi Iisalmen, Kuopion, Leppävirran, Nilsiän, Suonenjoen ja Varkauden konttoreiden kassa- ja neuvontapalveluiden aukioloaikoihin suunnitellaan muutoksia. Suunnitelmissa on edelleenkin tarjota kassa- ja neuvontapalveluita näissä konttoreissa, ja uudistaa palveluaikoja asiakaskysyntä ja -palautteet huomioon ottaen.

– Peruspankkipalveluiden käyttäminen on siirtynyt sähköisiin kanaviin ja niiden kysyntä konttoreissa on vähentynyt merkittävästi. Maksukorttien käyttö on lisääntynyt, kun taas käteisen rahan käyttö on edelleen vähentynyt. Lähes kaikki pankkiasiat voidaan hoitaa ilman konttorissa käymistä. Muutoksella pyrimme lisäämään neuvotteluaikoja etenkin verkko- ja puhelinneuvotteluihin koko toimialueella, kertoo toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.

– Konttoriverkoston muutosten jälkeen pankilla on kaikilla Pohjois-Savon maakunnan viiden seutukunnan alueella konttori asiakkaitamme varten. Kuopion seutukunnalla Kuopion konttori, Ylä-Savon seutukunnalla Iisalmen konttori, Sisä-Savon seutukunnalla Suonenjoen konttori, Koillis-Savon seutukunnalla Nilsiän konttori ja Varkauden seutukunnalla Varkauden ja Leppävirran konttorit, jatkaa Pääkkö.

Konttoriverkosto- ja palveluaikamuutosten lisäksi suunnitelma sisältää myös muita muutoksia henkilöstön työtehtäviin. Muutoksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat 1.9.2020 ja niiden arvioidaan kestävän syyskuun loppupuolelle. Suunnitelmien ei arvioida johtavan työsuhteiden irtisanomisiin. Jos neuvottelut saadaan käytyä suunnitellussa aikataulussa, konttoriverkosto- ja palveluaikamuutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan 2.11.2020.