Parkour on saanut aikuisharrastajia perheryhmien kautta

Parkour on lajina monipuolinen mutta ei kilpailullinen.

– Tässä saa ilmaista itseään samalla luovasti. Ei ole yhtä kympin liikettä, vaan on monta eri tapaa selvitä eteen tulevista ongelmista, avaa parkour-ohjaaja Jaakko Junttila ideologiaa.

Junttila kertoo, että Lapinlahdelle hankitun kaltaisten välinesarjojen alkuperäinen tarkoitus on ollut madaltaa kynnystä lajiin.

– Sama tarkoitus on esimerkiksi sisähalleilla patjoineen. Samalla tavalla voimistelussakin harjoitellaan. Aloitetaan pehmeissä ja turvallisissa ympäristöissä, joista siirrytään vähitellen koviin.

Trampoliineja on joka pihassa – vai onko?

– Monilla on kyllä, mutta sitten on se hirvittävä juopa: kuka kiinnostuu liikkumisesta ja kenelle se jää elämäntavaksi, kenet syö videopelimörkö. Kun on pudonnut vähän kelkasta, ei edes tee mieli lähteä kokeilemaan.

– Muistan, kun opeteltiin kamppailulajihommissa 90-luvun alkupuolella voltti taakse. Idea tuli elokuvasta, haluttiin opetella. Ei ollut oikein tekniikasta tietoa, mutta kaikki sen jotenkin nykäisi. Lukion tunneilla ei voltteja heitelty. Nyt perusakrobatia on tavallaan kärsinyt jo inflaation. Hyvä tekniikka tulee harjoittelemalla ja toistoilla.

Kukaan ei ole liian vanha parkouriin, kun asia käsitetään luovana ja monipuolisena tapana liikkua.

– Itse olin 28-vuotias aloittaessani. Toki olin harrastanut eri lajeja ja oli liikunnanohjaustaustaa.

Parkour Akatemian saleilla vanhimmat ovat lähellä kuutta kymmentä.

– Ohjatut tunnit ovat helppo tie alussa. Siellä ei tarvitse hävetä. Alku ei tarvitse olla kuin katukivetyksen reuna tai putki, jonka päällä tasapainottelee. Jo se aktivoi syviä lihaksia.

Tavallaan pitää olla nöyrä alussa. Fysiikka voi olla rapistunut. Silti voi tehdä omalla tasollaan.

Harjoittelu valmistaa esimerkiksi talven varalle.

– Sinä pysytkin pystyssä sen sijaan, että miettisit miten kaatua.

Hyvä tapa lähteä harrastukseen on lapsen tai lapsenlapsen seuraksi lähteminen.

– Meillä puhutaan perheryhmien porttiteoriasta. Todella monet aikuisharrastajat tulevat perheryhmien kautta. Tulee katsomaan, kokeilee. Sitten innostuu ja huomaa, että minä kykenen.

Nuoriakin pitkään harrastanut ja opettanut ohjaaja osaa neuvoa suoraan oikealle tielle.

– Voi kertoa, miten liike kannattaa paloitella harjoittelussa, eikä vaan vetäistä jotenkin.

Parkour voi näyttää vaaralliselta.

Lukujen valossa tutut palloilulajit aiheuttavat kuitenkin enemmän loukkaantumisia. Kontaktit ja törmäykset puuttuvat temppuilusta.

– Todella harvoin sattuu mitään, kun ollaan keskittyneitä tekemiseen. Toki pitää varmistaa esimerkiksi että alusta kestää.

– Antakaa lasten lähteä kokeilemaan ja lähtekää paikalle mukaan. Yhdessä voi miettiä, miten tekeminen saadaan turvalliseksi.

Jännitys kuuluu kuitenkin lajiin. Hyppy voi jännittää ja onnistuminen on siksi palkitsevaa.

– Ja kun niitä onnistumisia tulee joka treenissä, niin siihen jää positiivisesti koukkuun.

Parhaimmillaan omaksuu liikunnallisen elämäntavan, saa hyvän perusketteryyden. Suurin palkinto tulee myöhemmällä iällä.

– Malttia ja avoimella mielin.

Liekki-Jaska

Parkour-ohjaaja Jaakko Junttila

Jaakko Junttila on parkourin myöhäisherännyt. Hän ohjaa parkouria kaikenikäisille.

Junttila oli perustamassa Parkour Akatemiaa jo vuonna 2008.

– Kysyntä on kova edelleen. Hyvältä näyttää. Lähdettiin pienestä liikkeelle ja toiminta lähti paisumaan tosi nopeasti. Ei ole vielä näkyvissä, että olisi mihinkään hiipumassa. Parkour tuntuu jotenkin sopivan tähänkin aikaan. Tämä soittaa jotakin oikeita kelloja ihmisissä.

Lajin syntysijat ovat kaduilla ja puistoissa. Nykyään on myös rakennettuja ympäristöjä ulkona ja sisällä.

– Kun liikutaan, missä tahansa ympäristössä monipuolisesti tai luovasti, niin on aivan sama, onko se rakennettu liikkumista varten. Jos ei ole puistoa, niin treenataan kadulla.

Ja toisaalta parkour-puisto on taas kadulla harrastavillekin yksi todella hyvä treenipaikka lisää.

– Vastakkainasettelua ei kohtaa harrastajien taholta. Enemmänkin kommentit tulevat ulkopuolelta.