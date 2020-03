Parkour-haaste: LC Viertäjät ja Matti ja Liisa -lehti käynnistivät kampanjan

Nuorten hyvinvointi on ollut LC Viertäjien lahjoitusten kohteena kuluneen vuoden aikana. Varoja on kerätty muun muassa kirkkokonsertin avulla, jonka jälkeen nousi esiin ajatus konkreettisesta kohteesta, vähän pysyvämmän jäljen jättämisestä kylän maisemaan.

LC Viertäjät on selvittänyt mahdollisuutta rakentaa parkour-rata tai -puisto Matin ja Liisan koulun ja Haminamäen alueelle.

– Hanke on hyvinkin mahdollinen ja toteutuu. Alkupääoma on jo kerättynä ja alustavasti on yrityksiä kysytty talkoisiin. Laitteet ja telineet pitää tilata alan yrityksiltä, mutta asennuksen osuus kustannuksissa on todella merkittävä, kertoo LC Viertäjien presidentti Antero Ylitalo.

Apuaan näihin ammattitaitoa ja koneita vaativiin töihin voi tarjota edelleen.

– Tarkoituksena on rakentaa monipuolinen parkour-rata, jota voidaan myöhemmin myös suurentaa.

LC Viertäjät haastaa kaikki nyt kaikki lapinlahtelaiset, yritykset ja järjestöt tekemään hyvää ja auttamaan lions-klubia rakentamaan nuorille liikuntaan kannustava parkour-rata.

LC Viertäjät on käynnistänyt yhdessä Matti ja Liisa -lehden kanssa haastekampanjan, jossa kuntalaiset, yrittäjät ja järjestöt voivat haastaa toinen toisiaan lahjoittamaan rahaa parkour-radan rakentamiseen. Haaste on käynnissä 12.3.–9.4.2020.

Osallistuminen on helppoa. Jokainen voi lähteä mukaan omana itsenään ja haastaa kaverin mukaan.

Matti ja Liisa oli mukana jo järjestämässä kirkkokonserttia ja on nyt mukana keräyksessä, mutta haastettava on vielä mietinnässä.

Haastaminen tapahtuu seuraavasti: kerro meille haastettavan yrityksen, yhdistyksen tai yksityishenkilön nimi kommentoimalla LC Viertäjien ”Parkour haaste” FB-sivuston haastekampanjaa tai lähetä tieto Viertäjille sähköpostitse tai puhelimitse. LC Viertäjät ovat yhteydessä haastettuihin yrityksiin ja henkilöihin.

Mukaan voi myös lähteä suoraan tekemällä tilisiirto LC Viertäjien lahjoitustilille FI73 5157 8520 0289 97. Viite: ”Parkour” + lahjoitettu summa.

Mitä enemmän mukaan saadaan lahjoittajia, sitä komeampi rata saadaan aikaan.

Haasteen etenemistä voi seurata Matin ja Liisan nettisivuilla www.mattijaliisa.fi/parkour-haaste ja aina kyseisen viikon lehdestä.

LC Viertäjien internetsivuilta löytyvät kaikkien haasteeseen mukaan lähteneiden yritysten logot ja yksityishenkilöiden nimet sekä yhdistysten tiedot. Jos et halua tietojasi julkisuuteen, ilmoita siitä LC Viertäjille.

Lähtemällä mukaan haastekampanjaan ja lahjoittamalla rahaa lahjoittajat saavat vaivattoman mahdollisuuden hyväntekemiseen paikallisesti ja luotettavasti. Apu kohdentuu lyhentämättömänä radan rakentamiseen. Lahjoittajille LC Viertäjät lupaavat näkyvyyttä ja positiivista imagoa sekä tietysti hyvän mielen konkreettisen avun antamisesta.

Mitä se parkour sitten oikeastaan on?

Suomessa lajia alettiin harrastaa 2000-luvun alkupuolella.

Parkour on mahdollisimman tehokasta liikkumista paikasta toiseen. Liikkumisessa käytetään pääasiassa omaa kekseliäisyyttä, mutta aikojen saatossa tiettyjä perusliikkeitä on vakiintunut.

Parkourin perusperiaate on luonnon tai ihmisen tekemien esteiden ylittäminen ihmisruumiin rajoituksin.

Parkour kehittää yleiskuntoa, lihaskestävyyttä ja sitkeyttä sekä vahvistaa luustoa. Monipuolisen akrobaattisuutensa vuoksi laji kehittää erityisesti myös koordinaatiokykyä ja muuta kehonhallintaa. Laji sopii erinomaisesti niille nuorille, joita ei perinteiset urheilulajit kiinnosta.

Alunperin parkouria harrastettiin muurien, kaiteiden, kivien ja muiden luonnossa ja katunäkymässä olevien esteiden päällä. Sittemmin harjoitteluun ovat tulleet mukaan radat, puistot ja hallit.

Parkour-radalla on paljon erilaisia esteitä tai rakenteita sekä monipuolista tekemistä ja siellä on luvallista harjoitella.

Parkour-haaste

LC Viertäjien yhteyshenkilö on Clubin Presidentti Antero Ylitalo, p. 050 384 0482, antero.ylitalo56@gmail.com

Keräysluvan numero on RA/2020/247.

LC Viertäjien lahjoitustili: FI73 5157 8520 0289 97 Viite: ”Parkour” + lahjoitettu summa.