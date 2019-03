Nokia johtoon finaalisarjassa – Say Cheese pakkovoiton edessä lauantaina!

NoU – Say Cheese 9 – 6 (3-2, 1-1, 4-1, 1-2)

Ringeten SM-sarjassa jatkettiin keskiviikkona finaalisarjaa. Nokian Urheilijat sekä Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese kohtasivat kolmatta kertaa. Tasaisesti alkanut ottelu kääntyi lopulta kotijoukkueen eduksi, joten Nokia johtaa nyt finaalisarjaa 2-1. Finaalisarja jatkuu ja päättyy viikonloppuna. Say Cheese on lauantaina kotona pakkovoiton edessä.

Say Cheesen maalitykki oli eilen Essi Vanhala (3+1).

– Alku oli tasaista vääntöä ja tarkkaa pelaamista molemmilta. Kolmannen erän musta kuusi ensimmäistä minuuttia oikeastaan ratkaisi koko ottelun. Sitä ennen peli oli tasaista vääntöä. Saimme kirivaiheen, mutta se ei riittänyt. Loppua kohden myös älytön roikkuminen, renkaattoman pelaajan estäminen ja susikädet olivat sallittuja. Seuraavassa pelissä ratkaisee kokemus, tahto ja se kumpi tekee vähemmän virheitä. Lapparit voi laittaa ja laittaakin all in, koska lauantaina jätetään kaikki kaukaloon, Say Cheesen Essi Vanhala totesi.

Finaalit jatkuvat lauantaina 30.maaliskuuta Lapinlahdessa, jossa Nokialla on mahdollisuus varmistaa mestaruus.

Tulevat ottelut

Lauantai 30.3.

4. Finaali: LL-89 Say Cheese – NoU, klo 13:00

(Sunnuntai 31.3.)

(5. Finaali: NoU – LL-89 Say Cheese, klo 14:00)

Linkki tulospalveluun: https://ringette.torneopal.fi/index.php