Nokia ja Say Cheese kohtaavat finaalissa

Nokia voitti Lahden neljännessä välierässä tiukoin lukemin 4-5 ja etenee siis finaalipeleihin.

Vasta neljäs erä ratkaisi ottelun Nokialaisille, ja ottelu pysyi tasaisena loppuun saakka.

Nokian Miranda Uusi-Kämppä löi renkaan maaliin ajassa 50:54 taaten joukkueelleen paikan finaalissa.

– Tottakai tosi hienot ja innostuneet fiilikset finaalipaikasta! Ottelusarja oli todella tiukka ja oli kyllä kiva päästä pelaamaan näin kovia pelejä, ottelun voittomaalin tehnyt Uusi-Kämppä iloitsee.

– Sarja oli tasaista, mutta siistiä peliä. Erityismaininnan voi antaa vastustajan todella hyvin pelanneelle maalivahdille Tiina Tenhuselle.

Nokia kohtaa finaalissa LL-89 Say Cheesen ja joukkueet kohtaavat vähintään kolmesti ja enintään viidesti, eli paras viidestä palkitaan Suomen mestariksi.

– Ensi lauantaita odotetaan tietenkin jo kovasti. Lapinlahdella on monta pelaajaa, joita on tullut seurattua juniorista asti, niin on kyllä tosi hienoa nyt päästä pelaamaan heitä vastaan finaaleja, Uusi-Kämppä kertoo odottavaisena.

Tulevat ottelut:

Lauantai 23.3.

1. Finaali: NoU – LL-89 Say Cheese, Nokian jäähalli, klo 14:00

Sunnuntai 24.3.

2. Finaali: LL-89 Say Cheese – NoU, Lapinlahden jäähalli, klo 16:00

