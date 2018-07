Nelli Korhonen konsertoi Varpaisjärven kirkossa

Varpaisjärveläislähtöinen laulaja-lauluntekijä Nelli Korhonen, taiteilijanimeltään Nelli Nelson konsertoi Varpaisjärven kirkossa. Kohti toivoa -konsertti alkaa perjantaina 20.7. kello 19. Lippuja myydään ovella n.tunti ennen konserttia.

Nellin 13.4. julkaistu Tuhat vuotta sitten on traagisesta tekstistään huolimatta kesäinen ja elämänmyönteinen rakkauslaulu.

– Tämän singlen myötä merkittävä jakso elämässäni päättyy, ja on aika ottaa vastaan uusi aika. En edes uskalla kuvitella, millainen tuo aika on, mutta se on varmaa, että elämä todella yllättää meidät – niin hyvässä kuin pahassakin, Korhonen sanoo.

Musiikkipiireissä Nelli Nelsonina tunnettu Korhonen syntyi Oulussa vuonna 1984. Vajaan vuoden vanhana hän muutti perheensä mukana asumaan Varpaisjärven Lukkarilaan, missä Korhonen vietti tavallista maalaistytön elämää. Hän soitti äitinsä laulamia lauluja korvakuulolta ja sävelsi omia pikku sävellyksiään.

Seitsemänvuotiaana peruskoululaisena luovuus jäi konservatorion viuluopintojen jalkoihin. Aikuisuuden kynnyksellä tie vei Joensuun konservatorioon.

Vuoden kuluttua Korhonen vaihtoi opiskelukaupungikseen Tampereen, missä hän vaihtoi pääaineekseen pianon. Päivät seurasivat toisiaan. Elämä tuntui kahlitulta eikä siinä tuntunut olevan selkeää päämäärää.

Kaikki muuttui, kun Korhonen alkoi odottaa lasta. Se pakotti pysähtymään ja katsomaan elämää uusin silmin. Hän huomasi olevansa hukassa eikä oikein tiennyt, mitä hän elämältään halusi.

– Raskauden myötä jäin kotiin, ja ensimmäistä kertaa elämässäni sain tehdä juttuja mistä todella nautin. Annoin sydämeni viedä.

Pikkuhiljaa Korhonen alkoi säveltää ja kirjoittaa tekstejä. Hän löysi itsestään uudelleen varhaislapsuudessa vallinneen luovuuden.

Laulujen kirjoittaminen oli Korhoselle keino tuoda ulos niitä ajatuksia, joita hän ei muutoin sanotuksi saanut.

– Muistan, kun ensimmäistä kertaa kirjoitin ja sävelsin musiikkia. Kyyneleet valuivat silmistäni samalla kun soitin pianoa ja tavailin melodiaa.

Laulut kasvattivat Korhosesta vahvemman ja viisaamman ihmisen, joka oppi samalla tuntemaan itseään paremmin. Luomistyö teki hänestä myös paremman äidin.

Korhosen laulujen tekstit ovat pohjimmiltaan rukouksia ja toiveita tulevasta. Kappaleissa kuuluu vahvasti hänen oma elämänsä, vaikka ensi kuulemalta laulun syvällisin kärki saattaa jäädä iloisesti kuplivan melodian alle. Musiikissa on vaikutteita brittiläisen laulaja-lauluntekijä ja kitaristi Ellie Gouldingin tuotannosta.

– Jos sanoitukseni lukisi pelkkinä teksteinä, ne voisivat olla tulkittavissa vahvemmin hengelliseksi tuotokseksi kuin mitä ne nyt ovat valmiina sävellyksinä melodian kanssa.

Nyt jo 17 vuotta kaupunkilaistytön elämää viettänyt Korhonen tunnistaa itsestään yhä edelleen herkän ja ujohkon luonnonlapsen.

Lauluillaan Korhonen haluaa sanoa, että elämässä on aina toivoa.

– Kaikella on tarkoituksensa. Minun elämäni tarkoitus oli tulla äidiksi, jotta alkaisin kirjoittaa uudelleen lauluja. Äitiys teki minusta Nelli Nelsonin.

Juttu on julkaistu Matti ja Liisa -lehdessä 19.4.