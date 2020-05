Matti ja Liisa sai oman näköislehtisovelluksen – Sovellus voi myös lähettää käyttäjille ilmoituksia tärkeistä uutisista

Matin ja Liisan tilaajat voivat nyt lukea näköislehteämme lehden omalla sovelluksella. Sovellus on ladattavissa Android-laitteille Google Play -sovelluskaupasta ja Applen laitteille (iPhone ja iPad) Applen sovelluskaupasta.

Uusi näköislehti löytyy sovelluskaupoista kirjoittamalla sen hakukenttään ”Matti ja Liisa”. Sovellus toimii älypuhelimissa ja tablet-laitteissa.

Samalla käytöstä poistuu Lehtilaari-sovellus, jonka kautta digilehteä on voinut lukea aiemmin.

Kun sovelluksen on asentanut laitteelleen, näköislehteen kirjaudutaan samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jolla näköislehteä on luettu aiemminkin.

Jos paperilehden tilaaja ei ole vielä ottanut tilaukseen kuuluvia digituotteita käyttöön, nyt se kannattaa tehdä.

Kirjautumisessa tarvitaan mediatunnusta. Jos sellaista ei ole, sen voi luoda osoitteessa www.mattijaliisa.fi/mediatunnus.

Verkkopalvelun www.mattijaliisa.fi/nakoislehti kautta luettava lehti on tarkoitettu ensisijaisesti pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta käyttäville.

Savon Media Oy:n kuluttajamyynnin johtajan Carita Laakkosen mukaan uudistuksessa on tavoitteena entistä parempi asiakaskokemus.

– Näköislehden käyttö on jatkossa entistäkin mukavampaa, nopeampaa ja helpompaa, kiteyttää Laakkonen.

Digituotteiden käyttö on lisääntynyt poikkeusaikana. Luotettavalla, ajankohtaisella ja nopealla tiedolla on nyt kysyntää. Poikkeusaika on tarkoittanut digiloikkaa monelle sanomalehden lukijalle. Sähköiset tuotteemme kehittyvät ja saamme entistäkin käyttäjäystävällisemmän näköislehden.

Sovellus tarjoaa ensimmäisenä luettavaksi päivän lehden. Sen yhteydessä on myös arkisto, jonka avulla voi selata aiemmin ilmestyneitä lehtiä.

Sovellus voi myös lähettää käyttäjille ilmoituksia tärkeistä uutisista ja esimerkiksi tiedon tuoreimman lehden ilmestymisestä. Käyttäjä voi ensimmäisellä kirjautumiskerralla määrittää, haluaako ilmoituksia uutisista vai ei.

Uusi näköislehti on toteutettu yhdessä suomalaisen Richie Oy:n kanssa.