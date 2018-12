Matin ja Liisan Asema on Ravintolat, kahvilat ja huoltamot -sarjan paras

Vuosittaisessa Parasta palvelua -kilpailussa kokonaiskilpailun voitti Kuopion eläinpuisto. Oman kategoriansa voittivat K-Supermarket Herkkupata, Matin ja Liisan Asema sekä Lähitapiola Savo. Lisäksi kunniamaininnan saavutti Alko Oy. Kuopion alueen kauppakamarin palveluvaliokunta valitsi voittajan yleisöäänestyksen, Mystery Shopping -testauksen ja valiokunnan harkinnan perusteella.

Parasta palvelua on vuosittainen kilpailu, jonka tarkoituksena on nostaa palvelualan arvostusta ja houkuttelevuutta. Monipuolisella alalla on paljon työvoimaa, joka ei aina saa ansaitsemaansa kiitosta.

– Tämän vuotiseen kilpailuun osallistujat saivat itse ilmoittautua ja meille tuli runsaasti, noin 70 ilmoittautumista ympäri maakuntaa eri toimialoilta. Yleisöäänestyksessä annettiin Savon Sanomien sivuilla yli 10 000 kuluttajaääntä, joka osoittaa, että hyvä palvelu todella kiinnostaa, palveluvaliokunnan puheenjohtaja Markku Raatikainen ajattelee.

Parasta palvelua -kilpailun järjestivät Kuopion alueen kauppakamari, Savon Sanomat sekä Savonia ammattikorkeakoulu, jonka yTiimi toteutti Mystery Shoppingin.