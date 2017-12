Maire Kuosmanen on vuoden 2017 Lucia-mummo

Vuoden Lucia-mummo on varpaisjärveläinen 88-vuotias Maire Kuosmanen. Hän sai viidestä ehdokkaasta eniten ääniä Matin ja Liisan järjestämässä yleisöäänestyksessä.

Kuosmanen on järjestyksessään kahdeksas Lapinlahdella valittu Lucia-mummo. Lucia-mummoja on valittu Lapinlahdella vuodesta 2010. Vuodesta 2011 voittaja on valittu yleisöäänestyksellä Matti ja Liisa –paikallislehden kautta. Ehdolla valontuojaksi on näiden vuosien aikana ehtinyt olla jo noin 40 lapinlahtelaista mummoa. Viriketoiminnanohjaaja Tuula Kuki-Pölläsen idea on sittemmin levinnyt useille paikkakunnille ympäri Suomen.

Tuore Lucia-mummo Maire Kuosmanen on erittäin virkeä ja aktiivinen ikäihminen. Hän harrastaa muun muassa voimistelua, kuorolaulua, posliinimaalausta ja monenlaisia käsitöitä.

– Minun mottoni on, että kaikki järjestyy! Niin on minun elämässäni aina käynyt kun on jaksanut odottaa, vastavalittu Lucia-mummo kertoo.

Juhlapuheen Lucia-mummon kruunajaisissa piti Pohjois-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta. Hän korosti työiän ja vanhuuden väliin jäävän kolmannen iän merkitystä nykyihmisen elämässä.

– Mummot tuovat järjen valoa pimeyteen, Virranta totesi.