Maija Laitinen on Lucia-mummo 2018

Lucia-mummo 2018 on 90-vuotias Maija Laitinen. Hänet kruunattiin tehtävään Lucian päivän juhlassa Jussinpihan päiväkeskuskessa Lapinlahdella.

Laitinen on elänyt koko ikänsä Lapinlahdella ja teki elämäntyönsä maatilan emäntänä. Nykyään hän asuu itsenäisesti Lapinlahden kirkonkylällä.

Laitinen harrastaa lukemista ja koiranhoitoa. Asuintoverina hänellä on 15-vuotias Muppe-koira, jonka kanssa hän lenkkeilee päivittäin. Laitinen on myös innokas urheilun seuraaja. Erityisen kiinnostunut hän on jääkiekosta ja hiihdosta.

Lucia-mummoksi valintansa jälkeen Maija Laitinen aikoo jatkaa entistä elämäänsä, mutta tehdä parhaansa mukaan mitä Lucia-mummolta odotetaan. Valon tuojan tehtävään hänellä on hyvät eväät: valoisa elämänasenne ja iloinen luonne. Iloa ja valoa omaan elämäänsä tuore Lucia-mummo saa läheisiltään: lapsilta perheineen sekä ystäviltä.

– Valon tuominen tarkoittaa minulle iloa ja huumoria arjessa, hän kertoo.

Lucia-mummo valittiin Lapinlahdella nyt jo yhdeksättä kertaa.