Lärvätsalo-viikonloppu pärähtää käyntiin tänään

Lärvätsalon Raittiustalon tapahtumapäivät Varpaisjärven urheilukentällä ovat 20. ja 21. heinäkuuta. Tänään perjantaina bileitä tahdittavat Pula-ajan Ganes, DJ Kohde ja DJ TMR.

Huomenna lauantaina Neljä Ruusua, Pasi ja Anssi, Mansesteri ja Dynamo.

Dynamo on nousussa oleva Suomirockin lupaus. Yhtye on julkaissut jo pitkäsoitonkin, jolta on useita videolohkaisuja.

Tässä niistä yksi.

Mansesteri on jo Lärvä-veteraaneja.

Tässä näyte hiphop-tykityksestä. Bileet hei!!!

Pasi ja Anssi ovat – miten tuota nyt kuvailisi – 2020-luvun Bat ja Ryyd. Huumori on kaikkien rajojen toisella puolen.

Illan ehdoton pääesiintyjä ja Lärvän 10 vuoden historian huipennus on keikkaileva legenda – Neljä Ruusua.

Uutta tuoreen kuuloista musiikkia on ilmestynyt viime vuoden lopulla ja tänä vuonna.