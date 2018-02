Lapinlahti juhlii runkosarjan voittoa!

Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese on varmistanut ringeten SM-sarjan runkosarjan voiton. Saavutus varmistui murskavoitolla Blue Ringsistä.

Avauserässä Lapinlahti latoi seitsemän maalia ja otti lopulta murskaavan voiton 19-2. Voiton myötä Lapinlahden sarjajohdosta tuli muille joukkueille tavoittamaton, vaikka jäljellä on vielä kaksi kierrosta.

– Lähdimme kauteen tilanteesta, jossa puolet pelaajistamme oli SM-sarjan ensikertalaisia, kertoo Lapinlahden pelaajavalmentaja Marjukka Virta.

– Monet halusivat laittaa meille ennakkosuosikin viittaa, mutta minä en sitä ihan heti olisi ottanut. Meillä on kuitenkin kokematon porukka, ja tosi vähän olemme pystyneet yhdessä harjoittelemaan. Sekin vaikuttaa aika paljon. Monesti pelit ovat olleet meille vähän niin kuin treeniä.

– Hyvin on kausi mennyt siihen nähden, että meillä on uusi joukkue, ja paljon ensikertalaisia. Lisäksi meillä on ollut paljon loukkaantumisia MM-tauon jälkeen. Silti olemme pystyneet voittamaan pelejä.

Välieräparit selville

Myös Lapinlahden välierävastustaja saatiin lauantaina selville, kun Espoon Kiekkoseura kaatoi kotonaan Lahti Ringeten 7-5.

Ylöspäinkään EKS:lla ei ole enää asiaa, sillä Nokian Urheilijat varmisti kolmospaikan 17–1-voitollaan ykkössarjaan putoavasta VG-62:sta.

Nokia kohtaa puolestaan välierissä RNK Flyersin, jonka kakkospaikka varmistui niukalla 4–3-kotivoitolla LuKi-82:sta.