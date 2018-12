Lapinlahden Autokatsastus avattiin perjantaina

Lapinlahden Autokatsastus sai Trafilta katsastusluvan perjantaina kello 15 ja jo samana päivänä tehtiin ensimmäinen katsastus.

Asema on Kiuruveden Autokatsastuksen toimipiste. Kyse on siis varsin paikallisesta toimijasta. Yritys on perustettu vuonna 1995 ensimmäisten joukossa, kun yksityiset yrittäjät saivat toimia katsastusalalla. Alkuperäisiä yrittäjiä ovat toimitusjohtaja Reijo Sinokki ja Anneli Waarna.

Sukupolven vaihdosta on tapahtunut sen verran, että Waarnan veljekset Roni, Mikko ja Markus Waarna ostivat Annelin osuuden. Toimitusjohtajana jatkaa kuitenkin Reijo Sinokki. Yritys työllistää tällä hetkellä 7 vakituista työntekijää Lapinlahdella, Kiuruvedellä sekä pian aukeavalla Kärsämäen asemalla.

– Lapinlahden asemalla voimme katsastaa henkilö- ja pakettiautoja sekä perävaunuja. Käytössämme on Lapinlahdella kaksi linjaa. Pidämme viralliset avajaiset maanantaina 10.12., jolloin tarjoamme kello 10 alkaen 300 ensimmäiselle lihakeittoa ja kahvia, kertoo Markus Waarna.

Kärsämäki aukeaa todennäköisesti vielä tänä vuonna, joten senkin aseman avajaiset tulevat olemaan lähiaikoina. Kärsämäellä on vain yksi linja.