Lapinlahdella yksi koronaepäily – kunta peruu kaikki tapahtumansa ja keskeyttää toimintojaan toukokuun loppuun saakka

Lapinlahdella on tullut ilmi ensimmäinen koronavirusepäily. Varpaisjärven koulussa opettajana työskentelevällä henkilöllä epäillään koronavirusta, testitulokset valmistuvat tänään.

Lapinlahden kunta on tänään päättänyt rajoittaa toimintaansa voimakkaasti toukokuun loppuun saakka. Kunnanjohtaja Janne Airaksinen kertoo, että tänään asetetut rajoitukset ja ohjeet ovat voimassa 31.5. saakka, ellei tilanne muutu sellaiseksi että ne voidaan purkaa aikaisemmin.

Vanhusten ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnat sekä fysioterapian ryhmät suljetaan. Kansalaisopiston kurssit keskeytetään ja keväälle suunnitellut konsertit ja näyttelyt perutaan. Kulttuuritoimen tapahtumat perutaan. Nuorisotilat suljetaan.

Lapinlahden lukion ja kuvataidelukion opiskelijaryhmä on parhaillaan opintomatkalla Krakovan nuorisofoorumissa. Heitä odottaa kotiin palattuaan kahden viikon jakso, jonka aikana he eivät saa mennä koululle, sillä kunta on määrännyt kaikille ulkomailla oleskelleille lapsille ja nuorille kahden viikon mittaisen karanteenin varhaiskasvatuksesta, koulusta tai lukiosta. Sama koskee ulkomailta palaavia kunnan työntekijöitä.

Ulkomaille suuntautuvat luokkaretket ja koulujen matkat perutaan. Myös kotimaan oppilasmatkojen järjestämisessä käytetään suurta harkintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa Janne Airaksisen mukaan sitä, että luokkaretkiä ei tänä keväänä tehdä.

Kouluihin ei oteta vastaan kansainvälisiä vierailijoita, ja oppilaat ottavat koulupäivien päätteeksi kaikki koulukirjat mukaan kotiin. Ylioppilaskirjoitukset pyritään pitämään suunnitellusti.

Varhaiskasvatuksessa suositellaan, että lasta ei tuoda hoitoon jos hänellä on flunssan oireita.

Kunnan työntekijöiltä kielletään ulkomaille suuntautuvat työmatkat, ja työntekijöitä suositellaan käyttämään etätyön mahdollisuutta.

Vierailuja vuodeosastolla ja palvelutaloissa rajoitetaan. Näihin ei oteta vastaan vierailijoita, joilla on edes lieviä flunssan oireita.

Lapinlahden kunta tiedottaa päivittää koronaviruslinjauksistaan ja niihin tulevista muutoksista verkkosivuillaan.

Muokattu klo 21.50 tiedotteessa ollutta ilmaisua karanteenista. Kyse ei ole tartunnasta ja varsinaisesta karanteenista.