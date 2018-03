Kunnianosoitus mestarivalmentajan arvokkaalle työlle

Janne Taskinen

Lapinlahtelaisen ringeten paluu takaisin Suomen huipulle on kunnianosoitus 2015 menehtyneelle Say Cheesen mestarivalmentaja Juha Pohjolalle.

– Tämän takia haluamme viedä oman taistelumme loppuun saakka. Juha Pohjola jätti loistavalla työllään pysyvän kädenjälkensä lapinlahtelaiseen ringetteen ja meidän velvollisuus on kirjoittaa tähän kertomukseen kaunis jatko-osa, kahdeksatta henkilökohtaista mestaruutta jahtaava Marjukka Virta toteaa.

Say Cheesen aikaisemmat kultajuhlat osuivat keväisiin 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2013 ja 2014, joissa Anne Pohjola , Mari Pohjola ja Jonna Ruotsalainen ovat olleet kaikissa mukana. Marjukka Virta ja Anne Pohjola vuolivat ringettekultaa vielä sen jälkeenkin, mutta ei LL-89:ssä vaan tämän kevään finaalivastustajan NoU Ringeten riveissä 2015 ja 2016.