Kouluruokailut etäopetuksessa korvataan osto-oikeussetelillä

Etäopetuksessa olevien koululaisten ja opiskelijoiden kouluruokailut on päätetty Lapinlahdella korvata osto-oikeussetelillä. Palvelulautakunta päätti tänään, että aterioiden korvaamiseksi otetaan käyttöön osto-oikeusseteli. Setelillä voi ostaa elintarvikkeita elintarvikeliikkeistä Lapinlahden kunnan alueella.

Setelin arvo oppilasta kohden on 1,25 euroa per työpäivä. Arvo on sama kuin kouluaterian raaka-ainekustannus. Ostosetelin arvo on siis noin 25 euroa kuukaudessa.

Oikeutettuja osto-oikeusseteliin ovat peruskoulun oppilaiden huoltajat ja lukion opiskelijat tai heidän huoltajansa sekä koulujen järjestämän esiopetuksen oppilaiden huoltajat. Oikeus seteliin on 18.3. alkaen niiltä päiviltä, joina oppilas on ollut etäopetuksessa.

Kunnan johtoryhmä piti osto-oikeusseteliä parhaana vaihtoehtona kouluruokailun korvaamiseksi muun muassa kunnan eri osissa asuvien oppilaiden tasa-arvoisuuden vuoksi. Etuna on myös, että se ei sido ruokahuollon työntekijöitä, jolloin varmistetaan aterioiden tuotantoa poikkeusolosuhteissa.

Huoltajia tiedotetaan käytänteistä Wilman kautta.