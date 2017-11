Kaisa Katajistolle kauden ensimmäinen nollapeli!

Sarjataulukon kärkijoukkue Lapinlahden Luistin -89 Say Cheese näytti kaapin paikan Blue Ringsille. Say Cheese kukisti vieraissa Blue Ringsin lukemin 9-0. Say Cheesen ja pistetaulukon kärkinainen Anne Pohjola saalisti hieman vaatimattomammat tehot 2+3, kun joukkuetoveri Tiia Halme nakutti tehot 4+1.

Say Cheesen päävalmentaja Marjukka Virta ei ollut täysin tyytyväinen pelin jälkeen. Virta antoi kritiikkiä tuomareiden suuntaan.

– Pelistä jäi päällimmäiseksi huono maku, koska tuomareiden ylilyönti kolmannessa erässä oli erittäin harmillista. On ikävää, että tuomareilla on jo lähtökohtaisesti ylimielinen asenne pelaajia kohtaan. Heidän kommentit olivat tökeröitä. Pelimme ei siitä onneksi mennyt sekaisin. Pystyimme jakamaan vastuuta koko kokoonpanolle. Kokki (Kaisa Katajisto) pelasi maalilla upeasti. Hän pelasi kauden ensimmäisen nollapelin, josta olemme hyvin iloisia, Virta myhäili.

– Totta kai se, että olemme sarjakärjessä, kertoo että olemme tehneet asioita oikein. Pelaajiemme itseluottamus kasvaa voittojen myötä. Toki sarjaa on vielä paljon jäljellä. Meillä on myös vielä paljon tekemistä ennen kevättä. Pelimme ei ole vielä läheskään valmista, Virta lisää.