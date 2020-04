Kaikkien apu on nyt tärkeää – Kuntalaisilta toivotaan apua ikäihmisille, vanhustyön resursseja keskitetään kriittisiin tehtäviin

Katri Viitaniemi

Lapinlahden kunnan vanhuspalveluissa on alettu valmistautua koronavirusepidemiaan monenlaisilla toimenpiteillä.

– Epidemia tulee vaikuttamaan lähes kaikkeen tavanomaiseen hoitoon ja palveluun, sanoo vanhustyönjohtaja Elisa Pajala.

Ikäihmisten hoito ja hoiva toimii poikkeustilanteesta huolimatta joka päivä.

– Asiakkaiden kotona pärjääminen varmistetaan, eikä ketään jätetä pulaan, Pajala lupaa.

Koska henkilökuntaa keskitetään epidemiatilanteen vaatimiin tehtäviin, vanhuspalveluissa toivotaan nyt apua ikäihmisten läheisiltä. Niitä joiden on mahdollista hoitaa läheistään kotihoidon sijaan tai kotihoidon tukena, pyydetään ilmoittautumaan palveluohjaajille tai oman alueen kotihoidon sairaanhoitajalle.

– Kaikkien apu on tähän poikkeukselliseen aikaan tärkeä ja korvaamaton, sanoo Pajala.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmään kuuluvien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Pajalan mukaan tämä hallituksen linjaus on ymmärretty osittain liian kirjaimellisesti.

– Hoivan tarjoaminen siitä riippuvaisille vanhuksille ei ole tarpeetonta vierailemista, hän painottaa.

– Tartuntariskikin on pienempi, jos iäkkään luona vierailee pääsääntöisesti yksi ja sama tuttu henkilö vaihtuvan kotihoidon henkilöstön sijaan. Terve omainen voi hoitaa kotihoidossa olevaa ikäihmistä, ja se on nyt toivottavaakin, kunhan muistaa huolellisen ja tehostetun käsihygienian.

Jos olonsa tuntee sairaaksi, ei ikäihmisen luo pidä mennä. Silloin voi ottaa yhteyttä palveluohjaukseen, jotta ikäihmisen tarvitsema apu pystytään järjestämään omaisen sairastaessa.

Yli 70-vuotiaita velvoitetaan nyt välttämään lähikontakteja muihin ihmisiin. Heille kannattaa tarjota apuaan.

– Terve omainen tai muu läheinen on hyvä apu ikäihmisille arjen askareissa, Pajala muistuttaa.

Mitä enemmän ikäihmisten kauppa-asiat ja apteekissa käynnit hoituvat läheisten avulla, sitä paremmin kotihoidon henkilökunnan työpanosta pystytään kohdentamaan välttämättömään hoivaan.

Jos omasta lähipiiristä ei löydy asiointiapua, sitä tarjoavat myös vapaaehtoiset kuntalaiset sekä Varpaisjärvellä että Lapinlahdella. Myös kunnan palveluohjaajiin voi ottaa yhteyttä.

Elisa Pajala ja johtava lääkäri Aino Huovinen kannustavat ihmisiä pitämään aktiivisesti yhteyttä toisiinsa puhelimitse.

– Kontaktit ovat ikäihmisille todella tärkeitä. Kun niitä ei nyt synny samalla tavalla kuin normaalioloissa, siirretään ne puheluiksi, kehottaa Pajala.

– Voisiko joku järjestö tai vapaaehtoinen ryhtyä organisoimaan vaikka puhelurinkejä, ehdottaa Huovinen.

Asumisyksiköihin ei oteta vastaan vieraita. Läheisten toivotaan pitävän yhteyttä omaisiinsa puhelimitse.

Saattohoidossa olevan luona läheiset saavat vierailla. Vierailusta tulee sopia yksikön työntekijöiden kanssa.

Omaishoidettavia otetaan intervallijaksoille asumispalveluyksikköön vain, jos omaishoitajan tilanne sitä vaatii. Intervallille ei saa tulla yhtään flunssaisena, eikä vierailuja sallita myöskään intervallijaksolla olevien omaisille.

Epidemian edetessä kunnan tarvitsee tilapäisesti lisätä valmiuksia hoitaa kriittisen vaikeasti sairaita. Siksi vanhuspalveluissa on aloitettu henkilöstön keskittäminen ja perehdytys epidemiatilanteen vaatimiin tehtäviin, ja esimerkiksi ikäihmisten neuvolatoiminta ja kotikuntoutus on peruttu toistaiseksi.

Takaamalla henkilöstölle tarvittava aika perehdytykseen taataan potilasturvallinen hoito epidemiapotilaille.

Vanhustyönjohtaja vetoaa kuntalaisiin, jotta vanhustyön henkilöstölle osoitettaisiin nyt heidän tarvitsemansa tuki.

– Henkilökuntamme on sitoutunutta ja motivoitunutta. Toivon, että Lapinlahden kuntalaiset osoittavat kaiken tukensa ja ymmärryksensä heitä kohtaan vaativina aikoina.

– Henkilökuntamme tekee kaikkensa, jotta he pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Sairasta lievä infektio kotona

Yhteys terveyskeskukseen, jos oireet vakavia tai kuulut riskiryhmään

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Suurin osa sairastuneista saa vain lievän taudin.

Jos oireesi ovat lievät etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Älä ota yhteyttä terveyskeskukseen. Vältä sosiaalisia kontakteja.

Jos sinulle tai läheisellesi tulee vakavia oireita kuten hengenahdistusta ja yleistila heikkenee, soita terveyskeskukseen (p. 017 272 0411).

Jos kuulut riskiryhmään, soita pikaisesti terveyskeskukseen, jos sinulle nousee äkillinen kuume (yli 38 astetta) ja tautiin liittyy kurkkukipua ja/tai yskää.

Lähde: THL ja Lapinlahden kunta

Pyydä apua, älä asioi itse

Yli 70-vuotiaat pysyvät kotona

Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada koronavirustaudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Siksi Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta.

Yli 70-vuotiaiden tulee pysyä erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Liikkumista kodin ulkopuolella tulee välttää.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla.

Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Suojele itseäsi ja läheisiäsi

Terveetkin välttävät turhia kontakteja

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Vältä ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin.

Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan.

Jos et voi pestä käsiäsi, käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta.

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

Lähde: THL

Minimoi tartuntariski

Kotihoito-ohjeet koronaviruspotilaille

Kun sairastat itse

Vältä läheistä kontaktia muihin. Pysyttele kotona, kunnes kuume ja muut oireet ovat olleet poissa vähintään vuorokauden.

Älä käytä taloyhtiön yhteisiä tiloja.

Huolehdi levosta ja riittävästä nesteiden nauttimisesta.

Kuumetta ja särkyä voit lievittää reseptivapailla lääkkeillä.

Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Kun hoidat sairastunutta

Pienennä tartuntariskiä välttämällä lähikosketusta sairastuneen kanssa ja huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta.

Käsienpesu on tärkeää etenkin silloin, kun olet ollut kosketuksessa sairastuneeseen, oleskellut sairastuneen kanssa samassa tilassa tai käsitellyt nenäliinoja tai pyykkiä.

Kun hoidat sairasta lasta

Jos mahdollista, vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta. Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja.

Huolehdi, että lapsi saa riittävästi nestettä. Jos ruoka ei maistu esimerkiksi kurkkukivun vuoksi, energiaa saa sokeripitoisesta juomasta.

Kun pidät sairastunutta lasta sylissäsi, pyri siihen että lapsi ei yski suoraan kasvoillesi.

Lapsen tulee olla poissa päivähoidosta, kunnes kuume on poissa ja muut oireet vähenemässä. Myös muita kontakteja perheen ulkopuolelle tulee välttää.

Lähde: THL