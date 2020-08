Isot kiitokset talkoolaisille – avajaiset ovat huomenna perjantaina kello 18

Viime syksynä LC Lapinlahti Viertäjät suunnittelivat kirkkokonserttia. Siitä alkaneen tapahtumaketjun tuloksena huomenna juhlitaan parkour-puiston avajaisia Matin ja Liisan koulun pihalla. Vielä alkuviikolla viimeistely oli kesken, mutta perjantaina kaikki on valmista.

– Avajais- ja luovutustilaisuus alkaa kello 18. Tilaisuudessa ParkourAkatemian ohjaaja esittelee lajia ja antaa ohjausta nuorille nonstoppina oman osuutensa jälkeen, kertoo Antero Ylitalo.

– Kun etsitään uusia toimintatapoja, niin tämä kauemmas ei tarvitse lähteä. Talkoot ovat olleet hyvä tapa tehdä hyvää.

Talkoot ovat erinomainen tapa kohentaa omaa elinympäristöä. Mukavassa porukassa on hyvä toimia ja saa tehdä jotain konkreettista ja saa palkaksi hyvän mielen.

– Talkootyötunteja tehtiin 1300 tuntia ja -konetyötä 74,5 tuntia. Mukana on ollut noin 30 talkoolaista. Merkittävän osan tekivät lisäksi muonituksesta vastanneet puolisot, kertoo Jari Puhakka.

– Ydintiimi on ollut hyvä porukka, on ihmisiä eri aloilta. Meidän on ollut helppo toimia. Ratkaisuja on haettu yhdessä. Ruokahetket ovat myös olleet hieno osa yhdessäoloa, toteaa Ylitalo.

Erityisesti talkooväkeä lämmittää ajatus, että on parannettu nuorten liikuntamahdollisuuksia. Nähtäväksi jää, miten parkour saa harrastajapohjaa ja otetaan esimerkiksi osaksi koulun liikuntatunteja. Kansalaisopisto on jo ajatuksessa mukana syksyllä ja keväällä järjestettävien kurssien muodossa.

Virallisesti hanke alkoi toukokuun alussa. Ensimmäisenä talkooväki pääsi rakentamaan valumuotteja.

– Siitä työ lähti liikkeelle. Jukka Paldanius toi ”kuokan” tontille ja päästiin asfaltin poistoon. Suunnitelmien mukaan tehtiin pohja oikeaan tasoon, kertaa Puhakka.

Tässä vaiheessa välineet koottiin ensimmäisen kerran paikalleen ilman valua. Vuorossa oli betonivalu ja näin välineet saatiin oikeille paikoilleen.

Seurasi täyttövaihe. Ensin täytöksi tuli sepeliä.

– Välineet purettiin pois, ei ihan kokonaisina, mutta ei onneksi ihan osinakaan. Suurin teline nostettiin konevoimin paikaltaan – ja myös lopuksi takaisin valmiille pohjalle.

Sepelin päälle asennettiin kivituhka. Eri välineille tehtiin turvallisuutta tuomaan eri paksuiset joustokerrokset telineen korkeuden mukaan. Tekonurmi rullattiin paikalleen ja aloitettiin hiekanlevitys ja välineiden uudelleen asennus.

– Pohjana on siis hiekkatekonurmi.

Tekonurmen nukkaan levitettiin ja harjattiin viisi tonnia hiekkaa.

Hiekan lisäksi tarvittiin pohjaan 181 tonnia mursketta ja 23 tonnia kivituhkaa sekä kuusi ja puoli tonnia betonia.

– Kaikki tämä on upotettu tähän jalkojemme alle kentän alle. Suurin työ jää piiloon, toteaa Puhakka.

Yhteistyökumppaneilla on erittäin suuri merkitys, ilman heitä ei tämä projekti olisi lähtenyt liikkeelle. Matti ja Liisa -lehti oli mukana kirkkokonsertissa ja haastekampanjan tiedottamisessa.

Projekti lähti liikkeelle 5300 euron pesämunasta, joka haastekeräyksellä ja Ylä-Savon Veturin avustuksella kasvoi yli 50 000 euron hankkeeksi.

Kohteen valinnassa kirkkokonsertin yhteistyökumppanit olivat jo aktiivisesti mukana.

– Muistan kun teimme 20 kohdan listan, mihin rahaa voisi käyttää. Juha-Pekka Rusanen näytti listaa sinulle, viittaa Ylitalo allekirjoittaneeseen eli Matti ja Liisa -lehden päätoimittajaan.

– Innostuit tästä Parkourista kovasti. Kunnanjohtaja Janne Airaksinen otti ajatuksen myös hyvin vastaan. Siitä hanke lähti sitten liikkeelle. Ei olisi viime syksynä osannut ajatella, mitä ryhdytään tekemään, kun kirkkokonsertin yhteistyötä suunniteltiin.

Kirkkokonsertti, haastekeräys, talkootyöt ja Ylä-Savon Veturin rahoitus. Kaikkia osia tarvitaan, että näin mittava parkour-puisto on saatu aikaan.

– Yli 70 tunnin konetyön lisäksi on saatu Jukka Paldaniuksen ammattitaito käyttöön. Korvaamattoman arvokasta apua, kiittää Puhakka.

Paldanius kiittää puolestaan muita yrityksiä, jotka ovat lähteneet mukaan. Ajankohta ei hankkeen toteuttamiselle ollut helppo, mutta mukaan lähtijöitä löytyi kuitenkin. Henkilökohtaiset suhteet on myös keräyksessä otettu tietysti käyttöön.