Ikävä on jo kova – Asumisyksikön ikäihmiset kaipaavat omaisiaan

Mäenpihan tehostetun palveluasumisen yksikössä on järjestetty omaisille mahdollisuus tavata yksikön 30 asukasta turvallisesti. Lähihoitajat Satu Hiltunen ja Henna Kananen ideoivat tapaamispaikan viime viikolla. Vähällä käytöllä ollut lasitettu ja katettu terassi saa nyt arvokasta käyttöä.

– Saimme ylemmältä taholta hyväksynnän hankkeelle ja kiinteistötoimen työntekijät tekivät pleksin asennuksen, kiittelee Hiltunen.

Lisäksi kiitokset menevät koko työyhteisölle, joka oli mukana toteutuksessa.

– Sopivasti äitienpäiväksi saatiin jo ensimmäiset tapaamiset. Moni kävi jo äitiään katsomassa, kertoo Kananen.

Jatkossa tarjolla on puolen tunnin tapaamisaikoja.

Varauskirja on jo olemassa. Tarkoitus on lähettää viestejä omaisille, kun nyt on näin hyvä paikka tarjolla.

– Eniten ikävöineitä lähestyttiin jo WhatsApp-viestein, kertoo Hiltunen.

Molemmat kannustavat omaisia rohkeasti ottamaan yhteyttä ja varaamaan aikoja.

Terassilla pleksi erottaa asukkaan ja vierailijan toisistaan.

– Monella on ikävä jo kova ja puhelutkin menevät itkuksi molemmin puolin. Näkeminen on tärkeää. Erityisesti muistisairaille.

Videopuhelutkin ovat olleet käytössä, mutta terassi muuttaa puhelut oikeiksi tapaamisiksi.

Tapaaminen järjestyy suojassa tuulelta ja sateelta. Paikalla voi vaikka juoda kahvit yhdessä. Kesän edetessä terassin laseja voi avata, jos lämpötila nousee liikaa.

Terassi ei ole ainoa mahdollisuus tapaamiseen. Lapinlahdella jokaisessa yksikössä pyritään jatkossa järjestämään mahdollisuus tavata asukasta ulkona. Tällöin on kyllä ehtona, että vierailija on ehdottoman terve ja käyttää suu-nenäsuojusta koko vierailun ajan. Suojan saa yksiköstä, jos ei ole omaa. Vierailut kestävät enimmillään 30 minuuttia. Lähikontaktit eivät ole sallittuja ja vierailijoita voi olla kolme kerralla.

– Lisäksi aina oltava ensin yhteydessä hoitajiin, jotka ohjaavat ja arvioivat kunkin tapaamisen mahdollistamisen. Jokainen meidän asukkaamme tarvitsee omia omaisiaan. Jos meillä mitenkään on mahdollista järjestää tapaaminen turvallisesti, niin se pyritään järjestämään, toteaa vanhustyönjohtaja Elisa Pajala.