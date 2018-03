Hyväntekeväisyyskonsertti: Halu keikkailla on edelleen tallella

Noora Knapp

Vuosikymmeniä laulajantyötä tehneen Joel Hallikaisen keikkakalenteri on pullollaan. Tälle vuodelle mahtuu muun muassa gospelkeikkoja, keikkoja laivalla, sekä esiintymisiä erilaisissa perhe- ja merkkitilaisuuksissa.

– Halu keikkailla on edelleen tallella.

Hallikainen kertoo esiintyvänsä myös paljon erilaisissa vanhainkodeissa ja viihtyvänsä senioriyleisön edessä.

– Laulan, soitan ja juttelen mukavia.

– Se on oma tapani osoittaa kiitollisuutta ja kunnioittaa heidän elämäntyötään. Lapseni saavat elää hyvässä maassa heidän ansiosta.

Keikkakalenteriin mahtuu myös konsertti Lapinlahden kirkossa huhtikuussa. Lapinlahdella järjestetään hyväntekeväisyyskonsertti Lapinlahden nuorison hyväksi torstaina 12.4. Konsertin musiikista vastaa Hallikainen.

– Lapinlahden kirkko on minulle entuudestaan tuttu. Olen esiintynyt siellä pari kertaa aikaisemmin.

Konsertissa Hallikainen esittää muun muassa Finlandia-hymnin Yrjö Sjöbergin tekstinnöksen. Hallikainen sai Sibelius-kollegiolta tallenneluvan Sjöbergin tekstiin. Versiosta tehtävä musiikkivideo julkistetaan tiistaina 3.4.

– Sjöberg kirjoitti alkuperäiset sanat vuonna 1919, mistä aika harva edes tietää.

Finlandian lisäksi konsertissa on luvassa hittejä, mutta myös Hallikaisen tuntemattomampia kappaleita.

– Luvassa on biisejä, jotka eivät ole niin tuttuja radiosta. En voi kuitenkaan lopettaa konserttia esittämättä Kuurankukkaa.

Nuoruudessaan Hallikainen kertoo jännittäneensä tulevia keikkoja päiviä etukäteen. Nykyään kehon valtaa jännittynyt tunne vain minuutteja ennen esiintymistä.

– Mutta aina jännittää vähän. Jos ei yhtään jännittäisi saattaisi tulla huono keikka.

Keikka on Hallikaisen mukaan onnistunut silloin, kun artisti on läsnä.

– Kuulija vaistoaa sen. Ja silloin syntyy jotakin sellaista, jota ei myydä kaupassa.

Tulevan vuoden aikana Hallikainen julkaisee uransa 25. albumin. Luvassa on popimpaa Hallikaista.

– Sellaista, mitä minulta ei olla totuttu kuulemaan.

Hallikaisen levyjä on myyty yhteensä puoli miljoonaa: viisi kultaa, kaksi platinaa, kaksi tuplaplatinaa ja yksi triplaplatina.

– Tarjoan musiikkia ihmisille, mutta kansa sitten päättää mitä he kuuntelevat, Hallikainen toteaa nöyränä.

– Pidän musiikista, jossa on läsnä elämän kipu ja elo.

Keikkavuosien aikana Hallikainen on esiintynyt monenlaisilla lavoilla. Isot salit on koluttu. Parhaiten hän kertoo viihtyvänsä kuitenkin pienemmissä konserttisaleissa ja tiloissa.

– Parhaita ovat sellaiset tilat, joissa näen kuulijan silmät. Ihmiset ovat lähellä ja pystyn puhumaan heille laulamisen lomassa.

– En pelkää tulla ihmisten keskelle.

Omassa nuoruudessaan Hallikainen kertoo hakeneensa sekä omia että maailman rajoja.

– Olen aina ollut kiinnostunut elämän merkityksestä.

Varhaisin lapsuusmuisto liittyy kuitenkin musiikkiin. Käsissä kävivät niin viulu, haitari kuin huilukin.

– 12-vuotiaana löysin kitaran ja se oli menoa sitten.

Musiikilla on ollut suuri merkitys Hallikaisen elämässä. Vielä suurempi merkitys on kuitenkin perheellä.

– Musiikki on elämäni sisältö, mutta elämäni tarkoitus ovat lapseni.

Konsertti lasten ja nuorten hyväksi

Lions Club Lapinlahti Viertäjät järjestää hyväntekeväisyyskonsertin paikkakunnan nuorison hyväksi Lapinlahden kirkossa torstaina 12. huhtikuuta kello 19 alkaen. Illan artistina on Joel Hallikainen.

Tapahtuman yhteistyökumppaneina ovat paikallislehti Matti ja Liisa sekä Radio Sandels.

Liput konserttiin 20 euroa. Lippuja tulee myyntiin muun muassa Lapinlahden kirjakauppaan.

Konsertin tuotto ohjataan paikkakunnan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Klubi on päättänyt tukea konsertin tuotoilla paikallisten urheiluseurojen junioritoimintaa.

– Hyvällä asialla kun ollaan, niin paikallislehti haluaa ehdottomasti olla mukana. Saadaan samalla tasokas konsertti sekä tukea lasten ja nuorten liikkumiseen, toteaa päätoimittaja Tero Joutselainen.

Mitä suurempi tuotto hyväntekeväisyyskonsertilla saadaan kerättyä, sitä useampaa kohdetta voidaan olla tukemassa.

Paikkakuntalaiset voivat tehdä myös ehdotuksia hyväntekeväisyyskohteista. Ehdotuksia voi lähettää klubin presidentille, Seppo Ruuskaselle, puh. 044 0678 324, seppo.ruuskanen(at)pp.inet.fi

– Haluamme tehdä tästä jälleen yhteisöllisen hyväntekeväisyystapahtuman Lapinlahdelle.

LC-Lapinlahti Viertäjillä on kokemusta hyväntekeväisyyskonserttien järjestämisestä.

Viimekertainen konsertti syksyllä 2016 oli menestys, silloin artistina oli Eino Grön.

Silloinkin konsertin tuotto ohjattiin paikkakunnan nuorison hyväksi.