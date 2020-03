Huutokaupassa rivitalohuoneistoja Varpaisjärvellä ja kokonainen virasto-/liikerakennus Lapinlahdella

Lapinlahden kunta on asettanut As Oy Oksatien, Oksatie 2 A 2 ja 2 B 4 asunto-osakkeet myyntiin nettihuutokaupalla. Asunnot ovat Varpaisjärvellä. Vuokrasopimukset ovat lakanneet syksyn 2019 aikana. Molemmista asunnoista on jo tehty tarjouksia.

Asunnoille ei ole ollut kysyntää. Vuokrausedellytysten parantaminen vaatisi merkittäviä korjauksia. Kustannusten saaminen takaisin vuokratuloina pidemmälläkään aikavälillä olisi kunnalle vaikeaa.

Linkeistä näet kohteet:

https://huutokaupat.com/1728066

https://huutokaupat.com/1727966

Lapinlahden kunnalla on myös myynnissä noin 1500 m² liike- ja toimitilarakennus osoitteessa Juhani Ahontie 4. Keskellä keskustaa sijaitsevan kiinteistön tontin pinta-ala on 2760m². Valmistusvuosi 1965. Rakennuksessa useita voimassa olevia vuokrasopimuksia.

https://huutokaupat.com/1726025