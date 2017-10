Honkaharjun tanssilava laitettiin myyntiin

Lapinlahdella sijaitseva entinen Honkaharjun tanssilava 1,7 hehtaarin suuruisine tontteineen on myynnissä.

Lapinlahden kunta myy Honkaharjun kiinteistöä. Kirjalliset suljetut tarjoukset tulee jättää perjantaihin 19. syyskuuta kello 12 mennessä Lapinlahden kuntaan.

Lapinlahden kunnan tekninen johtaja Eero Mykkänen kertoo, että toistaiseksi Honkaharjusta on tullut vain yksi kysely.

Urheiluseura Lapinlahden Veto rakensi tanssilavan talkoilla 1960-luvun puolivälissä. Lapinlahden Veto myi paikan kunnalle lokakuussa vuonna 2012.

Honkaharju ei ole suojeltu rakennus. Koivulautainen lattia on Mykkäsen mukaan vielä varsin hyvässä kunnossa, vaikka siellä ei ole tansseja pitkään aikaan järjestettykään.

– Sitähän voi itsekukin miettiä, mihin vanha tanssilava soveltuu, Mykkänen toteaa.

Onko Honkaharjun tontilla oleva maa-aines hyödynnettävissä?

– Jos veikata pitää, en usko, että siihen saa soranottolupaa, Mykkänen arvioi.

Alueella on Onkiveden ja Nerkoon rantaosayleiskaava. Tanssilavakiinteistö on kaavassa PY-merkinnällä, mikä tarkoittaa julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta.

Mykkäsen mukaan tanssilavakiinteistöä ei ole merkitty kaavassa soranottoalueeksi.