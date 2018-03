Ensimmäinen välierä tuotti niukan voiton

Say Cheese – EKS 11 – 9 (1-3, 3-2, 5-1, 2-3)

Say Cheese selvitti ensimmäisen osan välierien paras viidestä -ottelusarjasta. EKS kaatui Lapinlahdella maalein 11-9.

Ottelu oli jo huomattavan tasainen. Erävoitot menivät tasan ja puoliajalle lähdettiin jopa vieraiden johdolla.

Kotijoukkueen maalitykki oli Tiia Halme, joka nakutti hurjat tehot (7+1).

– Alussa oli vähän käynnistymisvaikeuksia, mutta luottamus omiin ja joukkueen taitoihin tuotti tulosta. Tänään sai pelata kovaa. Tuomarilinja oli hyvää. Jengissämme on hyvä fiilis. Katseemme on siirretty jo huomiseen peliin. Rennosti menestykseen, kuten eräs viisas ringette vaikuttaja on joskus möläyttänyt, Say Cheesen Tiia Halme myhäili.

Ottelut jatkuvat huomenna vieraissa ja ensi lauantaina pelataan taas Lapinlahden jäähallissa klo 13.

Ottelun tilastot löytyvät täältä.