Ehdokkaat tapaavat äänestäjiä lauantaina Matin ja Liisan Asemalla

Tämän vuoden Lucia-mummon äänestys on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Ääniä on ensimmäisen äänestysviikon aikana annettu jo useita satoja. Äänestys jatkuu 12.12. saakka.

Jos oma ehdokas on vielä etsinnässä, kandidaatteihin voi tutustua tulevana lauantaina 2.12. Matin ja Liisan Aseman joulunavauksessa.

Tapahtuma alkaa kello 12 ja päättyy ilotulitukseen kello 16. Mummot ovat paikalla noin kello 13 alkaen.

Ehdolla vuoden 2017 Lucia-mummoksi ovat Iida Hartikainen, 89, Elsa Ryynänen, 82, Ulla Miettinen, 88, Maire Kuosmanen, 88 ja Irja Kettunen, 78. Kandidaattien lisäksi paikalla on hallitseva Lucia-mummo Inkeri Lappalainen.

Lucia-mummo-ehdokkaat esittäytyvät myös videolla Matin ja Liisan Youtube-kanavalla. Mummoilla on virallinen Facebook-sivu nimellä Lucia-mummo.