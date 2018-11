Eduskuntavaaliehdokas: Juha-Pekka Rusanen tähyää kansanedustajaksi

Keskustan Pohjois-Savon piiri on nimennyt lapinlahtelaisen Juha-Pekka Rusasen ehdolle eduskuntaan.

28 -vuotias Rusanen työskentelee tällä hetkellä Euroopan parlamentin jäsen Elsi Kataisen erityisavustajana kotimaassa. Tätä ennen Rusanen on työskennellyt eduskunta-avustajana sekä paikallisradiotoimittajana. Koulutukseltaan Rusanen on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Rusanen on kolmatta kautta kotikuntansa valtuustossa. Nuoresta iästä huolimatta Rusanen on ehtinyt toimia useissa luottamustehtävissä kotipitäjässään mm. Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana viime vaalikaudella. Tämän lisäksi Rusanen on toiminut aktiivisesti puolueen eri luottamustehtävissä. Vuosina 2015 – 2017 hän luotsasi esimerkiksi Keskustan Pohjois-Savon piiriä ja toimi Keskustan puoluehallituksen jäsenenä.

Nuori keskustalainen vaikuttaja on aktiivisesti mukana seutukunnan ja maakunnan päätöksenteossa. Rusanen on tällä hetkellä Pohjois-Savon maakuntahallituksen jäsen sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtaja.

– Lähden tavoittelemaan paikkaa eduskunnassa sillä ajatuksella, että haluan tehdä töitä koko Itä-Suomen parhaaksi. Työkokemukseni ja luottamustehtävieni kautta tunnen laajan ja vaativan tehtäväkentän, johon kansanedustajan toimessa on tartuttava. Tulevalla vaalikaudella on esimerkiksi huolehdittava siitä, kaikki ihmiset ja alueet hyötyvät Suomen talouden menestyksestä. On panostettava esimerkiksi koulutukseen ja osaamiseen sekä erityisesti liikenneverkon kehittämiseen. Nämä ovat tulevaisuusinvestointeja ja varmistavat koko Itä-Suomen elinvoiman. Olen valmis hakemaan tälle yhteistyön linjalle luottamusta kevään vaaleissa, Rusanen kertoo.

Rusasen mukaan tulevalla vaalikaudella ratkaistaan suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus, halutaanko jatkaa uudistamisen linjalla vai jämähtää paikalleen. Nuoren keskustalaisen vaikuttajan mielestä työn ja yrittämisen edellytyksistä on pidettävä huolta.

– Työllisyyttä ja kasvua tukevia veroratkaisuja ja hyvinvointipalveluihin panostamista ei tarvitse asettaa vastakkain. Tämä vaalikausi on osoittanut, että oikein kohdistetuilla veroratkaisuilla voidaan parantaa työllisyyttä ja kasvattaa sitä kautta verotuloja, jotta meille kaikille tärkeistä hyvinvointipalveluista voidaan pitää huolta. Uudistuspolitiikka on jatkettava, koska muuten meitä uhkaa heikkenevien palveluiden, ohentuvan turvaverkon ja kiristyvän verotuksen kierre. Nyt on huolehdittava siitä, että maassa jatkaa keskustavetoinen hallitus seuraavienkin eduskuntavaalien jälkeen. Olen valmis savottaan, Rusanen kertoo.