Eduskuntavaaliehdokas: Harri Väänänen rakentaa kampanjansa huolenpidon varaan

Ei muitakaan lähtenyt ehdolle, naurahtaa Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Harri Väänänen syitä kysyttäessä.

Vakavoiduttuaan löytyy muutakin.

– Perussuomalaiset kansanedustajat loikkasivat sinisiin ja omat pojat ovat nyt sen ikäisiä, että voi ajatella vaikka kansanedustajan uraa. Ajattelulleni ja kokemukselleni on edelleen tilausta. Aktiivisin vaihe jäi aikanaan taakse, kun poika kysyi, että missä isi nykyään asuu. Hermanni muutti jo kotoa ja parin vuoden päästä Severi. Nyt on hyvä aika tälle.

Päätökseen vaikuttaa myös yläsavolaisen poliittisen kentän murros. Ehdokkaiden ikä on laskemaan päin ja toisaalta miehiä on vähänlaisesti tarjolla. Luopumiset jättävät isoja aukkoja.

– Harvoin tällaista mahdollisuutta tarjotaan. Loikkaavat nenän edestä pois ja toisaalta on pyydetty ehdolle. Puoli vuotta taivuteltiin, mutta piti ensin taustoja varmistella. Tosissaan olen lähdössä, kun nyt paketti on kunnossa.

Toki taustalla on myös pieni tyytymättömyys, mutta vain pieni ja vain joihinkin asioihin.

– Stadilaiset vastaan böndet, suvakit vastaan rasistit, rikkaat vastaan köyhät. Tämä kyllästyttää. En sulata, että pistetään ihmiset aina johonkin lokeroon. Ei ole mustaa ja valkeaa. On sateenkaaren värejä ja harmaatakin.

Turvallisuus on Väänäsen pääteemoja. Kaikessa moninaisuudessaan fyysisenä, henkisenä ja taloudellisena turvallisuutena.

– Huolenpito kulkee kaiken muun edellä minun ajatuksissani ja sen kautta käsittelen kaiken.

– Itä-Suomessa sen maaseudulla ja kaupungeissa on hyvä olla yrittäjänä, tehdä töitä, olla palkansaaja. Sitoudutaan paljon paremmin työhön ja sen tekemiseen. Halutaan saada hyvä työpaikka.

Hyviä esimerkkejä on Ylä-Savo täynnä. Väänäsen mielestä kuitenkin päättäjillekin olisi tässä työtä.

– Ministereiltä kysyisin, että milloin hallitus tekee jotain, että suunta kääntyisi maallekin päin välillä. Työvoimasta on jo huutava pula.

Väänänen on kaivanut vanhat oppikirjansa esille. Perussuomalaisia aikanaan perustamassa ollut mies uskoo edelleen arvoihin, joista kaikki lähti liikkeelle.

– Missä ovat Suomen onnellisimmat ihmiset? Nehän ovat maaseudulla. Maaseudun yritysten kasvu on huikeaa ja satsaavat toimintaansa. Metsätaloutta pitäisi pitää enemmän esillä. Vienti vetää ja pölli juoksee.

Maaseudun elinkelpoisuutta ja mahdollisuuksia Väänänen parantaisi antamalla ajokortin jo 16-vuotiaalle. Elo esimerkiksi toisen asteen koulutuksessa voisi jatkua kotoa käsin. Mopoauto ei tähän ihan riitä.

– Täällä ei ole joukkoliikennettä, eikä kovin paljon mahdollisuuksiakaan omilla kylillä.

Suurimpana ongelmana Väänänen näkee kuitenkin ratkaisujen tekemisen metropolinäkökulmasta.

– Ei sama toimi täällä kuin Turussa, Helsingissä tai Tampereella.

Väänänen antaisi myös maaseudun työpaikoille laajemman oikeuden sopia paikallisesti yhteistyössä asioista.

Harri Väänänen on yrittäjänä nykyisellään siinä mielessä tyypillinen, että työ on palasina maailmalla. Ihan tavallisimpia työtehtäviä eivät tietenkään ole dj-keikat Levillä ja Tahkolla sekä ympäri Suomea tai ilotulitusten ja rock-festivaalien järjestäminen, mutta tyypillinen kuva siitä, miten yrittäjästä on tullut nykyajan duunari.

Väänänen on istunut Varpaisjärven ja sittemmin Lapinlahden valtuustossa ja hallituksen pöydän äärellä koko 2000-luvun.

Kokemusta luottamustehtävistä on kertynyt myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuustosta ja tarkastuslautakunnasta, Viitostien Ykköstilat Oy:n hallituksessa sekä yli vuosikymmenen ajalta Suomen Salibandyliiton valtuustosta ja hallituksesta.

Puolueessa hän on toiminut sekä puoluehallituksessa että -valtuustossa.