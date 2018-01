Anne Pohjolalle kansainvälisyyspalkinto

Pohjois-Savon Urheilugaalan Kansainvälisyys-palkinnon saaja on Anne Pohjola, Lapinlahden Luistin- 89.

Kansainvälisyys-palkinto myönnetään urheilijalle, valmentajalle tai taustahenkilölle, joka on toiminut esimerkillisesti Pohjois-Savon kansainvälisyyden edistämiseksi, edustanut ryhdikkäästi ja suurella ylpeydellä savolaisia heimoveljiään ja –siskojaan sekä on kansainvälisillä estradeilla kuin kotonaan.

Ringeten maailmanmestari Anne Pohjola on vertaansa vailla olevalla urheilu-urallaan tehnyt tunnetuksi omaa lajiaan ja samalla edustanut savolaisuutta maailmalla.

Lapinlahden vuoden liikuttaja on Matti Sorvari, Lapinlahden jäähalli Oy:n hallimestari.

Jäähalli valmistui 1998 ja siitä asti Matti toimi hallimestarina aina eläköitymiseensä asti viime joulukuussa. Matti hoiti jäähallissa kaiken mahdollisen ja mahdottoman.