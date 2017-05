Yritykset avaavat kesäkauden 9.6.

Lapinlahden kesäkauden avaus on perjantaina 9.6. Tapahtuman tarve nousi esille aktiivisten yrittäjien toimesta.

Yritykset ja yhdistykset viettävät päivää kukin omalla tavallaan. Kauppa- ja palveluliikkeissä on tarjouksia ja tapahtumia, mutta mukana on ja mukaan toivotaan myös yrityksiä, joihin ei tavallisesti pääse tutustumaan. Näillä päivän sisältönä voi olla esimerkiksi avoimet ovet tai tutustumiskierros.

Yritystä tai yhdistystään voi esitellä myös esimerkiksi torilla, jos se on luontevampi paikka kuin omat tilat. Kaikilla omat tilat eivät anna myöten kutsua väkeä avoimella kutsulla. Torille on ilmoittautunut jo useita toimijoita.

Torstaina 1.6. on Lapinlahden kesäkauden avaus -sivut Matti ja Liisa -lehdessä. Mukana olevista yrityksistä on luettelo, josta ilmenee yrityksen nimi ja osoite sekä aukiolo-/tapahtuma-aika. Seuraavalla viikolla 8.6. on vielä muistutusilmoitus tapahtumasta Matissa ja Liisassa sekä Töllöttimessä. Liite julkaistaan myös netissä ja jaetaan linkkinä lehden kotisivulla sekä Facebookissa.

Mukaan voi ilmoittautua Matti ja Liisa-lehteen Tero Joutselaiselle, tero.joutselainen@media.fi. Kerro yrityksen tai yhdistyksen nimi, osoite/tapahtumapaikka ja aikataulu tai aukioloaika tapahtumapäivänä. Ilmoittautumiset 30.5. kello 16 mennessä.

Yksityiskohtaista infoa tarjouksistaan ja tapahtumistaan lehteen haluavat voivat lisäksi ostaa ilmoitustilaa teemahinnalla. Maksullisten ilmoitusten osalta yhteyshenkilö on Riikka Holm, riikka.holm@media.fi p. 0400 598 414. Materiaali lehteen pitää tältä osin olla 29.5.

Kesän avaus on yrittäjälle mahdollisuus rekrytoida, kertoa toimialasta ja markkinoida tuotteita. Moneen yritykseen näin tutustuminen on todella harvinaista herkkua. Yhdistyksille päivä on hyvä mahdollisuus hankkia lisää harrastajia.

Mukaan on jo lähdössä runsaasti yrityksiä. Olethan sinäkin mukana kesän avauksessa?

Kesäkausi avataan Lapinlahdella perjantaina 9.6. Tapahtumia on ainakin yrityksissä ja torilla.