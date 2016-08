Varpaisjärvikin saa frisbeegolfradan

Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella pääsee toivon mukaan ennen lumien tuloa pelaamaan frisbeegolfia upouusilla radoilla.

– Tavoitteena on saada radat valmiiksi tämän syksyn aikana, kertoo Lapinlahden kunnan ulkoalueiden esimies Arto Ruuskanen.

Työt alkoivat viime viikolla Varpaisjärvellä, jossa pururadan maastossa suoritettiin hakkuut 9-väyläistä rataa varten. Seuraavaksi vuorossa on heittoalustojen, korien ja opastaulujen asennus.

Leijonat ja yrittäjät rahoittavat

Varpaisjärven frisbeegolfrata toteutetaan usean tahon yhteishankkeena. Kunta koordinoi radan rakentamista ja osallistuu kustannuksiin, mutta pääosin radan rahoittavat Varpaisjärven Yrittäjät sekä Lions Club Varpaisjärvi.

Rata kulkee suurimmaksi osaksi Ylä-Savon seurakuntayhtymän mailla. Yhtymä on antanut maa-alueensa käyttöön korvauksetta.

Alueella poistettiin yksittäisiä puita heittoväylien alta. Puunkorjuusta ja välityksestä vastanneen MHY Savotan metsäasiantuntijat Aripekka Kärnä ja Jarmo Nousiainen kertovat, että virkistysalueiden hoitoon ja maisemointiin liittyvät hakkuut ovat lisääntyneet. Niiden osuus Savotan kaikista hakkuista on kasvanut, ja näyttää kasvavan edelleen.

– Työkohteina nämä ovat haastavimmasta päästä, he toteavat.