Tarkistuslaskenta komisti Aaro Kubinin äänimäärää 20:llä

Tarkistuslaskenta muutti kuuden valitun valtuutetun äänimäärää Lapinlahdella. Vaalin tulos ei muuttunut, mutta kahden ehdokkaan keskinäinen järjestys kylläkin.

Keskustan Aaro Kubinille löytyi tarkistuslaskennassa 20 ääntä lisää. Hänen vahvistettu äänimääränsä on 116, joka on koko kunnan viidenneksi korkein äänimäärä. Omassa puolueessaan Kubin nousi neljänneksi ohi Tiina Juutisen.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anja Mähönen kertoo, että virhe syntyi vaalipäivän äänien laskennassa sunnuntai-iltana.

– Sekä kirkonkylän itäisellä että läntisellä alueella Kubinin äänimääräksi ilmoitettiin alustavassa laskennassa 10 ääntä liian vähän.

Virhe huomattiin tarkistuslaskennassa. Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen kokouksessaan eilen keskiviikkona.

Muut tarkistuslaskennassa tapahtuneet muutokset olivat pienempiä, eivätkä vaikuttaneet ehdokkaiden järjestykseen.

Äänikuningatar Sari Essayahin (kd.) vahvistettu äänimäärä pyöristyi kahdella ylöspäin komeaan tasalukuun. Essayahin lopullinen äänipotti oli tasan 400 ääntä.

Tiina Juutisen (kesk.) vahvistettu äänimäärä on 105 (+1), Ossi Martikaisen (kesk.) 139 (+1), Jarmo Tikkasen (kesk.) 55 (-2) ja Noora Knappin (kd.) 42 (+1).