Taas luistimilla

Ylelle pitää antaa vuoden kulttuuripalkinto ringeten MM-kisojen näyttämisestä suorana Yle Areenan kautta. Selostuskin oli suorastaan asiantuntevaa. Vähän hämmentävää! Muutenkin Yle huomioi kisat upeasti, vaikka samassa kaupungissa pelattiinkin nuorten MM-lätkää, joka tuntuu sekoittaneen koko Suomen.

Kultahuuma on nyt ringeten jäljiltä niin vahvana päällä, että on varaa takertua vaikka lillukan varsiin. Äsken kehutulla Ylellä kun on noita kanavia, niin on ihmeellistä, että lapsiperheiden elämää rytmittävä Pikku Kakkonen saa väistyä nuorten pelin edestä. Olisi kai tuota vapaata lähetysaikaa ollut Femmalla tai Teemallakin. Kun radion puolella on urheilut saatu Puheelle, niin voisi televisiossakin olla joku tietty kanava, mistä urheilut tulevat aina. Ja ajan nyt palvelun parantamista, ettei kukaan onnistu ymmärtämään väärin.

Saahan nähdä millaisen potkun nämä kotikisat antavat ringetelle. Ainakin itselleni vaikutus oli sellainen, että nousin jopa luistimille ekaa kertaa 80-luvun jälkeen. Pitäisiköhän muutaman harjoituskerran jälkeen jopa ihan ringetteä kokeilla. Miesten ringetteporukan kerääminen voisi olla hyvä ajatus, kun naisten tai edes tyttöjen matkassa ei kuitenkaan pysy. Taitaa niitä luistelukertoja tosin muutaman enemmänkin tarvita. Muuten maila on enemmänkin pystyssä pysymistä varten.